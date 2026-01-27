Новини
Запознайте се с новия камион Mack

27 Януари, 2026 16:15

Компанията представя иновативния модел Anthem

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Mack Trucks постави началото на нова ера в регионалния транспорт с официалния старт на производството на изцяло преобразения Mack Anthem. Машината, която вече слиза от поточните линии на завода Lehigh Valley Operations в Пенсилвания, е плод на десетилетие инженерни иновации и инвестиции от над 400 милиона долара. Дизайнерите са заложили на „хирургическа“ прецизност, за да създадат влекач, който не просто изглежда внушително, но и решава най-големите болки на транспортния бизнес: високите разходи за гориво и липсата на квалифицирани кадри.

Едно от най-значимите технически подобрения е скъсеното разстояние от бронята до задната част на кабината (BBC) — едва 288 см (113,5 инча). Тази промяна превръща масивния Anthem в неочаквано маневрен „градски играч“, способен да се справя с тесните улици и пренаселените товарни рампи, където всеки сантиметър е от значение. В същото време аеродинамиката е издигната на ново ниво с клиновидна кабина и обновен капак, който не само намалява челното съпротивление, но и подобрява видимостта пред камиона с цели 12%.

Под предния капак е монтиран мощният двигател MP13 с до 515 конски сили, който работи в перфектен синхрон с интелигентната трансмисия mDRIVE. Резултатът е впечатляващ — до 10% икономия на гориво спрямо предходното поколение, което според изчисленията на компанията може да спести на превозвачите около 5000 долара годишно на камион. За тези резултати помагат и патентованите вълнообразни бутала, които оптимизират изгарянето на горивната смес, превръщайки всяка капка дизел в чиста тяга.

Безопасността и дигитализацията също са получили подобаващо внимание. Системата Mack Protect, която е стандарт за модела, вече включва адаптивен круиз контрол и предупреждение за сблъсък, а по-високите нива на оборудване добавят въздушни възглавници тип „завеса“ и асистент за поддържане на лентата. В добавка към това, Anthem е най-свързаният камион в историята на марката — с пакета Integrated Uptime диспечерите получават данни в реално време за състоянието на машината, докато шофьорите се наслаждават на кабина, проектирана с комфорта на лек автомобил.


  • 1 Без име

    4 0 Отговор
    Готин камион!

    16:25 27.01.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Новият камион или влекач не може да се движи по Европейските пътища щото не може да мине ГТП,колкото и да е нов

    16:30 27.01.2026

  • 3 кой му дреме

    1 0 Отговор
    не мерси
    по жалка медиА от фикциu беге е само и единствено бтв

    16:33 27.01.2026