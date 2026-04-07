Обикновен камион пренесе най-опасното вещество във Вселената!

Научният свят стана свидетел на събитие, което доскоро звучеше като сценарий от филма „Ангели и демони“. За първи път в историята най-скъпият и опасен материал във Вселената – антиматерията – напусна строго охраняваните лаборатории на ЦЕРН, при това натоварен в каросерията на обикновен камион Volvo FL. Тази десеткилометрова разходка около Женева не е просто логистичен успех, а началото на нова ера в разбирането ни за самото съществуване на материята.
Мисията, подготвяна в продължение на шест години от физика Стефан Улмер, изглеждаше измамно просто: камион с надпис „Antimatter in motion“ превозва 92 антипротона. Предизвикателството обаче е колосално – ако тези частици докоснат каквато и да е обикновена материя, настъпва мигновена анихилация и те просто изчезват в чиста енергия. За целта учените са използвали „капана на Пенинг“ – 850-килограмов високотехнологичен контейнер, който държи частиците в пълен вакуум чрез мощни свръхпроводящи магнити.
Пътуването премина под знака на екстремната предпазливост. Volvo-то се движеше със скромните 42 км/ч, за да неутрализира всяко сътресение от неравния път, което би могло да дестабилизира магнитното поле. През цялото време Улмер е следял състоянието на ценния товар в реално време през мобилния си телефон. Резултатът? След половин час лавиране по пътищата на комплекса, всички 92 антипротона бяха върнати в лабораторията непокътнати.
Защо това усилие е толкова важно? Антиматерията е най-редкият ресурс, познат на човека, със сумарна цена от няколко квадрилиона долара за един-единствен грам. Тя е ключът към отговора на фундаменталния въпрос: защо след Големия взрив Вселената е съставена от материя, а антиматерията почти е изчезнала? Възможността тя да бъде транспортирана безопасно отваря вратите към по-прецизни експерименти извън ЦЕРН.
Следващата спирка на този „небесен“ товар е университетът в Дюселдорф, Германия. Там се изгражда нова лаборатория, където измерванията ще бъдат до 1000 пъти по-точни от сегашните. Фактът, че за това историческо постижение е използван стандартен камион, а не космическа совалка, доказва, че най-сложните проблеми на физиката понякога намират своите практически решения на четири колела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:09 07.04.2026
14:13 07.04.2026
14:13 07.04.2026
Коментиран от #5
14:14 07.04.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Никой не казва":Представяш ли си да качат антипротони на совалка каква експлозия ще последва?
14:18 07.04.2026
14:18 07.04.2026
14:19 07.04.2026
Коментиран от #22
14:21 07.04.2026
Коментиран от #11, #24
14:21 07.04.2026
Коментиран от #19
14:22 07.04.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Факти":Антиматерията отделя 100 пъти повече енергия от ядрената бомба.
14:24 07.04.2026
14:24 07.04.2026
Защото кое е важното деца, кое кое кое??
Финансирането от празните глави.
14:35 07.04.2026
Коментиран от #16, #18, #20
14:36 07.04.2026
14:36 07.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
14:49 07.04.2026
18 хахах
До коментар #14 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":о свещенна простота. Добре че има хора , които знаят за какво се дават тези пари
14:51 07.04.2026
19 ами
До коментар #10 от "ТОВА":напротив много лесно е да се унищожи, точно затова е толкова трудно да се превозва
14:52 07.04.2026
До коментар #14 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":С две леви ръце ли си, та някой трябва да ти дава нещо?
15:02 07.04.2026
15:09 07.04.2026
22 4567
До коментар #8 от "Прогноза":България съществува единствено благодарение на анти-то от всякакъв вид. Всяка по- ценна материя е изчезнала отдавна.
15:18 07.04.2026
15:27 07.04.2026
24 Да бе
До коментар #9 от "Факти":И цялата планета,барабар с никому ненужен като тебе…
15:37 07.04.2026
15:48 07.04.2026
16:27 07.04.2026
16:46 07.04.2026
16:49 07.04.2026
17:38 07.04.2026
17:49 07.04.2026