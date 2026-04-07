Обикновен камион пренесе най-опасното вещество във Вселената!

7 Април, 2026 14:05 4 518 30

ЦЕРН изкара антиматерията на пътя

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Научният свят стана свидетел на събитие, което доскоро звучеше като сценарий от филма „Ангели и демони“. За първи път в историята най-скъпият и опасен материал във Вселената – антиматерията – напусна строго охраняваните лаборатории на ЦЕРН, при това натоварен в каросерията на обикновен камион Volvo FL. Тази десеткилометрова разходка около Женева не е просто логистичен успех, а началото на нова ера в разбирането ни за самото съществуване на материята.

Мисията, подготвяна в продължение на шест години от физика Стефан Улмер, изглеждаше измамно просто: камион с надпис „Antimatter in motion“ превозва 92 антипротона. Предизвикателството обаче е колосално – ако тези частици докоснат каквато и да е обикновена материя, настъпва мигновена анихилация и те просто изчезват в чиста енергия. За целта учените са използвали „капана на Пенинг“ – 850-килограмов високотехнологичен контейнер, който държи частиците в пълен вакуум чрез мощни свръхпроводящи магнити.

Пътуването премина под знака на екстремната предпазливост. Volvo-то се движеше със скромните 42 км/ч, за да неутрализира всяко сътресение от неравния път, което би могло да дестабилизира магнитното поле. През цялото време Улмер е следял състоянието на ценния товар в реално време през мобилния си телефон. Резултатът? След половин час лавиране по пътищата на комплекса, всички 92 антипротона бяха върнати в лабораторията непокътнати.

Защо това усилие е толкова важно? Антиматерията е най-редкият ресурс, познат на човека, със сумарна цена от няколко квадрилиона долара за един-единствен грам. Тя е ключът към отговора на фундаменталния въпрос: защо след Големия взрив Вселената е съставена от материя, а антиматерията почти е изчезнала? Възможността тя да бъде транспортирана безопасно отваря вратите към по-прецизни експерименти извън ЦЕРН.

Следващата спирка на този „небесен“ товар е университетът в Дюселдорф, Германия. Там се изгражда нова лаборатория, където измерванията ще бъдат до 1000 пъти по-точни от сегашните. Фактът, че за това историческо постижение е използван стандартен камион, а не космическа совалка, доказва, че най-сложните проблеми на физиката понякога намират своите практически решения на четири колела.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бла бла бла

    29 10 Отговор
    Пускаме ви смешни страшки..
    Щото това ни е оръжие да ви държим зависими
    Страхът!

    14:09 07.04.2026

  • 2 Ами

    34 3 Отговор
    Дончо лудия, ако я докопа веднага, ще заплаши с нея целия свят да му падне на коляно и да го обяви за Крал Крейзи Бютифул форевър до големия взрив!

    14:13 07.04.2026

  • 3 асан пенюаров

    18 5 Отговор
    по цял ден разнасям черната дупка а понякога ми я возят с 200

    14:13 07.04.2026

  • 4 Никой не казва

    6 3 Отговор
    Защо совалка, може и магарешка каруца..

    Коментиран от #5

    14:14 07.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никой не казва":

    Представяш ли си да качат антипротони на совалка каква експлозия ще последва?

    14:18 07.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    А антиматерията Боташов дори и без Общата се разхожда...

    14:18 07.04.2026

  • 7 Дългия

    16 3 Отговор
    Ще го занулявате тоя свят вече май ?

    14:19 07.04.2026

  • 8 Прогноза

    14 6 Отговор
    Ако решат , че няма какво да я правят - да се обадят . Евроатлантиците в София сигурно вече са предложили България за бунище на антиматерия . И без друго натовските ни управници вече въртят бизнес , като приемат отпадъците боклуците на ЕС и Турция . А ГЕРБ построи и хранилище за ядрени отпадъци в България .

    Коментиран от #22

    14:21 07.04.2026

  • 9 Факти

    6 19 Отговор
    С тази анти-пратка Украйна може спокойно да изпари Русия от картата.

    Коментиран от #11, #24

    14:21 07.04.2026

  • 10 ТОВА

    10 1 Отговор
    Трябва да се унищожи незабавно , обаче май веднъж създадено вече е невъзможно !

    Коментиран от #19

    14:22 07.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Антиматерията отделя 100 пъти повече енергия от ядрената бомба.

    14:24 07.04.2026

  • 12 Боко праните гащи

    12 4 Отговор
    Кви глупости ми бръщолевите? Не е ли кюлче в чекмедже(може и пачки по 500€)

    14:24 07.04.2026

  • 13 нахут

    9 3 Отговор
    Хаха, гаргара ала Дъглас Адамс, разбира се, че ще се движи возейки НИЩО с 42 км/ч, мухахахахаха......
    Защото кое е важното деца, кое кое кое??
    Финансирането от празните глави.

    14:35 07.04.2026

  • 14 ХЪ ХЪ ЪЪ

    13 7 Отговор
    Защо се харчат безумни пари за глупости а не се дадат на хората да живеят по добре, живота е един и кратък кой го интересуват материи и глупости.

    Коментиран от #16, #18, #20

    14:36 07.04.2026

  • 15 пресолена

    4 2 Отговор
    камионът на ток ли работи ? или анти материята неутрализира въглеродния двуокис...хахаха

    14:36 07.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Довечера бай-Дончо се е нагласил да прай "Големия взрив"...в пампера!

    14:49 07.04.2026

  • 18 хахах

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    о свещенна простота. Добре че има хора , които знаят за какво се дават тези пари

    14:51 07.04.2026

  • 19 ами

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "ТОВА":

    напротив много лесно е да се унищожи, точно затова е толкова трудно да се превозва

    14:52 07.04.2026

  • 20 бре бре

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    С две леви ръце ли си, та някой трябва да ти дава нещо?

    15:02 07.04.2026

  • 21 Аз викам

    2 1 Отговор
    Да ги возят един по един, да си имат имена и прочие . Къде ги лОвят тия дребосъци?

    15:09 07.04.2026

  • 22 4567

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Прогноза":

    България съществува единствено благодарение на анти-то от всякакъв вид. Всяка по- ценна материя е изчезнала отдавна.

    15:18 07.04.2026

  • 23 Му-ха-ха

    6 4 Отговор
    Чудят се да покажат на света колко много работят и колко са значими за науката. Номерата на Боко и ГЕРБ - усвояване и крадене. Антиматерия - друг път.

    15:27 07.04.2026

  • 24 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    И цялата планета,барабар с никому ненужен като тебе…

    15:37 07.04.2026

  • 25 Бъркаме се

    4 1 Отговор
    в Божи дела,а още не сме дорасли за това! Тия и ди От и ще унищожат планетата ни!

    15:48 07.04.2026

  • 26 Фют

    0 0 Отговор
    Казах ви тея от ЦЕРН да го държите под око, а аз ще ги дебна да си набутам у путието поне едно антитяло, дгеб :)

    16:27 07.04.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    СЪЖАЛЯВАМ ЧЕ ЩЕ ГО КАЖА, НО НОМЕР 6 ТИ СИ ЕДИН ПРОСТАК БЛАГОДАРЯ ЗА ЦЕННАТА ИНФОРМАЦИЯ. 🇧🇬👏👍

    16:46 07.04.2026

  • 29 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Има и други Пимпиревци

    17:38 07.04.2026

  • 30 Ех Радо Радо

    0 0 Отговор
    Мисля, че първи Април мина бре😂😂😂

    17:49 07.04.2026