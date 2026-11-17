Лисабон, Португалия. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

Марката Dacia навлиза в решителна фаза от своята електрическа офанзива, представяйки изцяло новото второ поколение на популярния градски модел Spring. След като от 2021 година насам от оригиналния електромобил бяха реализирани над 210 000 бройки, дъщерното дружество на Renault Group прави сериозна крачка напред, залагайки на доказаната си формула за максимална практичност на достъпна цена.

Новият Spring е първият представител на иновационната стратегия на бранда, която предвижда лансирането на четири изцяло електрически превозни средства до 2030 година, като на практика наследява от предшественика си единствено името. Разработен за по-малко от две години съвместно с новото Renault Twingo и Nissan Pixo, моделът вече се сглобява на Стария континент в завода в словенския град Ново Место.

Тази ключова промяна елиминира допълнителните митнически тарифи на Европейския съюз, с които се сблъскваше предходната генерация, и отваря вратите пред модела за участие в редица европейски програми за стимулиране на електромобилността, макар такива у нас да липсват.

Интересното е, че самата производствена себестойност в Европа да е по-висока, но моделът запазва изключително атрактивни цени. А ето и какви са ни първите впечатления от новия Spring, след като направихме обстоен тест драйв на модела по време на първите му тестове, които марката направи в Португалия.

Екстериор

В сравнение с тясното и компромисно първо поколение, новата Dacia Spring демонстрира значително по-масивно и зряло присъствие на пътя. Преминаването към модерната архитектура за компактни електромобили RG-EV на Renault Group дава на каросерията много по-уверена и стабилна стойка. Автомобилът е пораснал във всички направления с изключение на височината, достигайки дължина от 3855 мм, широчина от 1722 мм – увеличение с цели 180 мм спрямо предшественика – и междуосие от 2492 мм.

Дизайнът залага на по-изчистени геометрични линии и модерни черни декоративни вложки, обединяващи предните фарове и задните светлини. Българските клиенти ще могат да избират между четири атрактивни цвята за екстериора – Agave, Schist Grey, Diamond Black и Glacier White, докато стандартните 16-цолови джанти подчертават разумния характер на колата, отдавайки приоритет на практичността пред чисто визуалния ефект.

Най-интересният детайл от различния и вече доста привлекателен външен вид на модела е свързан със задните светлини. Погледът към задната част на автомобила разкрива впечатляващо дизайнерско решение, където новите светлинни тела привличат вниманието с оригиналната си форма, напомняща стилизираната емблема на марката, придавайки на цялостния силует неповторим и запомнящ се завършек.

Интериор

Значителното разширяване на външните габарити се усеща мигновено в интериора, където роднинската връзка с Renault Twingo личи най-силно чрез почти идентичното арматурно табло с изразени хоризонтални линии. Макар в кабината да преобладават твърдите пластмаси и да липсват пъстрите цветови акценти на френския събрат, усещането за простор е несравнимо по-добро.

Според измерванията широчината на нивото на раменете е нараснала от 1170 мм на 1390 мм отпред и от 1140 мм на 1320 мм на втория ред седалки. Мястото за краката отзад се е увеличило по-скромно – от 640 мм на 680 мм, тъй като инженерите са позиционирали двете индивидуални задни седалки фиксирано, без възможност за плъзгане, с цел да осигурят внушителен за класа багажник с обем до 337 литра, включително практичното отделение под двойния под, допълнено от 18-литрово пространство за кабелите.

Пред водача серийно е монтиран 7-инчов дигитален приборен панел, а воланът вече се регулира както по височина, така и в дълбочина. Базовите модификации се стартират с класически ключ и не разполагат с централен мултимедиен дисплей, докато по-високото ниво на оборудване предлага стартиране с бутон и 10,1-инчов сензорен екран с безжична свързаност за Apple CarPlay и Android Auto, макар и без вградените услуги на Google. Похвално е, че Dacia не се е поддала на модата за пълно премахване на физическите контролери и е запазила удобните механични регулатори за климатичната система, както и полезния бутон My Safety за бързо деактивиране на досадните асистенти за шофиране.

Двигател и ходови характеристики

Истинската революция обаче се усеща зад волана, където новата Dacia Spring се представя като напълно различен автомобил спрямо компромисният си предшественик. Синхронният електромотор с постоянен магнит генерира 60 кВт, равняващи се на 82 к.с., и максимален въртящ момент от 175 Нм, което е напълно достатъчно за пъргаво придвижване в натоварения градски трафик и по извънградски отсечки.

Ускорението от място до 100 км/ч отнема 12,1 секунди, а максималната скорост достига 130 км/ч, позволявайки уверено поддържане на магистрално темпо, макар аутобаните да не са естествената стихия на модела. По време на тестовото ни шофиране автомобилът впечатли с изключително нисък среден разход на енергия от около 11 кВтч на 100 км, което в комбинация с литиево-желязо-фосфатната батерия с използваем капацитет от 27,5 кВтч гарантира реален пробег, напълно покриващ декларираните 250 км по цикъла WLTP.

С оглед на статистиката на марката, че собствениците изминават средно по 34 км дневно, едно зареждане стига за цяла работна седмица. Новата електронна спирачна система осигурява прецизно и линейно усещане на педала, а селекторът на кормилната колона предлага и режим B за по-интензивна рекуперация, въпреки че пълно управление с един педал липсва.

Благодарение на по-широката следа, гумите Goodyear и собственото тегло от 1314 кг, колата демонстрира изненадваща стабилност в завои и при мокра настилка. Возията се усеща леко твърда при преминаване през по-остри неравности, но именно тази настройка допринася за превъзходната стабилност и сигурност, а управлението е просто блестящо – леко, предвидимо и съчетано с минимален радиус на завой от едва 4,95 метра, превръщащ паркирането в детска игра.

Единствената забележка при маневриране на заден ход остава недобрата резолюция на камерата за задно виждане, чийто образ изглежда зърнест на сензорния екран, макар стандартните задни парктроници да компенсират този недостатък. Зареждането на батерията от 15 до 80 процента отнема 9 часа от стандартен домашен контакт чрез вграденото зарядно с мощност 6,6 кВт или 2 часа и 55 минути на стенна станция със 7 кВт, а срещу доплащане се предлага 11-киловатово бордово зарядно и поддръжка на бърз постоянен ток до 50 кВт, при който попълването на енергията трае само 28 минути.

Заключение и цени

В крайна сметка второто поколение на Dacia Spring се утвърждава като зрял, рационален и изключително конкурентен градски електромобил, който оставя далеч зад гърба си компромисите на първата генерация. Сред безспорните му плюсове се нареждат порасналият и функционален салон, запазените физически бутони, минималният разход на енергия, стабилното пътно поведение, чудесната маневреност и европейското производство.

Разбира се, остават и някои дребни недостатъци като твърдите пластмаси в интериора, по-твърдото окачване, ограничената автономност при дълги извънградски преходи и ниската резолюция на камерата за задно виждане. Но въпреки всичко това, моделът остава най-подходящият като втори семеен автомобил за града. Това е така, цащото съотношението между цена и качество е трудно достижимо.

Като основни недостатъци на новата Dacia Spring могат да се посочат липсата на термична помпа и система за предварителна подготовка на батерията, което я прави чувствителна към ниски температури, както и по-скромната динамика и намаленият реален пробег при движение с висока скорост по магистрала. Допълнителни минуси са твърдата возия при ниска скорост, тънките седалки с липса на ясно изразена странична опора, задните прозорци, които само се открехват вместо да се спускат, както и фактът, че практичното предно отделение за кабели и бързото зареждане се предлагат като платени опции.

Положителните неща обаче са доста повече. Сред най-важните плюсове на модела се нареждат изключително достъпната крайна цена. Автомобилът впечатлява с подобрено и по-прецизно управление, по-големи габарити и по-добро вътрешно пространство с напълно регулируема позиция на шофиране, запазена отлична маневреност в градски условия, както и с изключително ниския разход на енергия. Положителни черти са още наличието на физически бутони за основните функции, преработената и по-стабилна ходова част без усещане за "плаване" по пътя, производството в Европа, както и практичният багажник с подобрена модулност и двуделен под.

А що се отнася до ц;ените на новия Spring у нас, то стартовата цена за базовото ниво Expression започва от 17 900 евро, докато по-богато оборудваната версия Journey стартира от 19 700 евро, запазвайки цената на модела под психологическата граница от 20 000 евро дори и в най-наточената му версия. В заключение ще кажем, че според нас, за тези пари не няма по-добър градски електромобил на пазара у нас и в Европа.