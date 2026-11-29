Неочакваното отдръпване на купувачите във Франция и агресивната инвазия на азиатските брандове поставят румънската марка в необичайна ситуация. Докато в продължение на петнадесет години първите две генерации на емблематичния SUV Duster се радваха на завиден пазарен комфорт благодарение на печелившата формула от ниска цена, солидна практичност и истински офроуд заложби, настоящото издание среща сериозни препятствия. Статистиката от януари е безпощадна – регистрациите на френска земя, която е един от основните пазари на модела, са се сринали с цели 41 на сто на годишна база, свивайки се от близо 15 000 до едва 8 842 реализирани бройки.

Причините за това рязко спиране на инерцията не са една и две, но най-болезненият удар всъщност идва отвътре. Появата на по-големия брат Dacia Bigster буквално изяде част от аудиторията на по-компактния модел. Срещу съвсем разумно доплащане клиентите получават осезаемо по-просторно купе и по-вместим багажен отсек, което кара мнозина традиционни почитатели да пренасочат бюджета си към по-големия автомобил. На всичкото отгоре китайските конкуренти в лицето на MG и Jaecoo притискат модела в ъгъла със своите хибридни предложения, които при сходни ценови нива изкушават с далеч по-щедро серийно оборудване и по-модерна атмосфера на борда.

Румънският производител продължава да разчита изцяло на познатите бензинови, газови и хибридни конфигурации. Под капака и при предстоящото обновяване едва ли ще видим революция, тъй като актуалната гама от задвижващи агрегати – включваща версии на пропан-бутан, меки хибриди и пълнохибридни системи – е достатъчно съвременна и най-вероятно ще премине само през фини настройки.

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За да си върне загубените позиции през 2028 година, тоест само четири години след дебюта на актуалното поколение, новият Dacia Duster ще потърси вдъхновение на изток. Като директен еталон за преобразяването на салона се сочи новият Renault Duster, разработен специално за Индия, където моделът е позициониран в по-висок ценови сегмент от европейския си събрат.

Индийският вариант впечатлява с далеч по-съвременно арматурно табло, по-голям централен екран на мултимедийната система и осезаемо по-качествени на допир материали. Тъй като двата автомобила споделят обща техническа архитектура, пренасянето на тези подобрения в европейския Dacia Duster няма да наложи скъпоструващо препроектиране от нулата, макар че от централата все още пазят мълчание и не потвърждават официално подобна интериорна трансформация.

По отношение на външността обаче се очаква истинска визуална метаморфоза

Новата визия ще отдалечи кросоувъра от досегашния му облик. Според предварителните прогнози дизайнът ще почерпи смели стилистични идеи от Dacia Striker, като акцентът ще падне върху изцяло прекроената предна част с нова светлинна архитектура и по-мускулеста броня. Твърде вероятно е под предния ръб на капака да се настани тънка хоризонтална LED лента, допълнена от вертикални светлинни подписи в краищата, осветена емблема на марката в центъра, интегрирани основни фарове и масивен трапецовиден въздухозаборник в долната зона.

За да не раздуват излишно разходите по модернизацията, инженерите най-вероятно ще запазят непокътнати скъпите за производство ламарини като предния капак и калниците

Същата икономическа логика ще ограничи и намесите в задната част, където формата на петата врата ще остане непроменена. Там промените ще се сведат до освежени стопове с вертикални елементи, спускащи се по-ниско към основата на капака, както и до добавянето на нови дизайни за алуминиевите джанти.

Разбира се, на този етап всички детайли около обновения Dacia Duster 2028 остават в сферата на информираните прогнози, тъй като официален анонс от страна на производителя липсва. Едно обаче е сигурно – задава се не просто козметично освежаване, а дълбок и стратегически рестайлинг на третата генерация, с който марката ще се опита да спре отлива на клиенти без да разработва изцяло нов автомобил.