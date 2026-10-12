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Ето я новата електрическа Dacia

Ето я новата електрическа Dacia

12 Октомври, 2026 10:20 1 821 2

  • dacia spring-
  • автомобилно изложение в париж-
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Spring вече се произвежда в Европа и предлага 250 км пробег

Ето я новата електрическа Dacia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Новата Dacia Spring направи световната си премиера пред широката публика на автомобилното изложение в Париж, а наш екип се срещна отблизо с второто поколение на електрическия модел, който вече няма общо с предшественика си. Колата бе представена лично от Катрин Адт, изпълнителен директор на Dacia и Давид Дюран, който се грижи за дизайна на румънския бранд.



Автомобилът е изцяло преработен, произвежда се в Европа и поставя началото на новата електрическа офанзива на Dacia. Новата Dacia Spring е изградена върху платформата RGEV Small на Renault Group и се произвежда в завода в Ново Место, Словения. От компанията споделят, че разработката е приключила за по-малко от две години – срок, който според Renault Group е сред най-кратките в историята на групата.

Спрямо предишното поколение моделът е пораснал с 15 см на дължина и с 18 см на ширина. Така автомобилът достига 3,85 м дължина и 1,74 м ширина, като запазва компактните си размери за движение и паркиране в града. Новата архитектура осигурява четири пълноразмерни места и багажник с обем 337 литра. При сгъване на задните седалки товарният обем достига 1283 литра. За първи път се предлага и преден багажник с допълнителни 18 литра.

Spring се предлага само с един електрически силов агрегат. Предният електромотор развива 60 кВт, или 80 к.с., и 175 Нм въртящ момент. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 12,1 секунди, а максималната скорост е 130 км/ч. Енергията се съхранява в LFP батерия с използваем капацитет 27,5 кВтч. Максималният пробег по WLTP е 250 км, а при наличие на опционалния пакет за бързо зареждане автомобилът може да приема до 50 кВт постоянен ток, като зареждането от 15 до 80% отнема около 28 минути. При стандартно домашно зареждане същият диапазон се достига за приблизително девет часа.

Ето я новата електрическа Dacia

Гамата е опростена до две нива на оборудване – Expression и Journey. Базовата версия разполага със 7-инчов цифров приборен панел и поставка за смартфон, а Journey добавя 10,1-инчов централен сензорен екран, камера за заден ход и по-богато оборудване. Сред практичните решения в купето е системата YouClip за закрепване на различни аксесоари. Новият Spring разполага и с 22 системи за подпомагане на водача, включително функции, добавени заради актуалните европейски изисквания за безопасност. Dacia посочва начална цена която няма да надхвърля 20 000 евро. Поръчките вече са открити, а първите доставки се очакват в началото на 2027 година.


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  • 1 Флинстоундрайв

    2 0 Отговор
    Ако искат още да олекотят конструкцията, могат да използват пружини за съхранение на кинетична енергия, вместо батерии и електродвигатели. Вместо да зареждаш в контакта, навиваш пружината с ключ.

    10:42 12.10.2026

  • 2 Диктор

    0 0 Отговор
    Наподобява на Ситроен С3

    11:12 12.10.2026