Ето я новата електрическа Dacia

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Новата Dacia Spring направи световната си премиера пред широката публика на автомобилното изложение в Париж, а наш екип се срещна отблизо с второто поколение на електрическия модел, който вече няма общо с предшественика си. Колата бе представена лично от Катрин Адт, изпълнителен директор на Dacia и Давид Дюран, който се грижи за дизайна на румънския бранд.





Автомобилът е изцяло преработен, произвежда се в Европа и поставя началото на новата електрическа офанзива на Dacia. Новата Dacia Spring е изградена върху платформата RGEV Small на Renault Group и се произвежда в завода в Ново Место, Словения. От компанията споделят, че разработката е приключила за по-малко от две години – срок, който според Renault Group е сред най-кратките в историята на групата.

Спрямо предишното поколение моделът е пораснал с 15 см на дължина и с 18 см на ширина. Така автомобилът достига 3,85 м дължина и 1,74 м ширина, като запазва компактните си размери за движение и паркиране в града. Новата архитектура осигурява четири пълноразмерни места и багажник с обем 337 литра. При сгъване на задните седалки товарният обем достига 1283 литра. За първи път се предлага и преден багажник с допълнителни 18 литра.

Spring се предлага само с един електрически силов агрегат. Предният електромотор развива 60 кВт, или 80 к.с., и 175 Нм въртящ момент. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 12,1 секунди, а максималната скорост е 130 км/ч. Енергията се съхранява в LFP батерия с използваем капацитет 27,5 кВтч. Максималният пробег по WLTP е 250 км, а при наличие на опционалния пакет за бързо зареждане автомобилът може да приема до 50 кВт постоянен ток, като зареждането от 15 до 80% отнема около 28 минути. При стандартно домашно зареждане същият диапазон се достига за приблизително девет часа.

Гамата е опростена до две нива на оборудване – Expression и Journey. Базовата версия разполага със 7-инчов цифров приборен панел и поставка за смартфон, а Journey добавя 10,1-инчов централен сензорен екран, камера за заден ход и по-богато оборудване. Сред практичните решения в купето е системата YouClip за закрепване на различни аксесоари. Новият Spring разполага и с 22 системи за подпомагане на водача, включително функции, добавени заради актуалните европейски изисквания за безопасност. Dacia посочва начална цена която няма да надхвърля 20 000 евро. Поръчките вече са открити, а първите доставки се очакват в началото на 2027 година.