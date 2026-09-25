Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро

Румънският бранд Dacia подготвя стратегическа офанзива със серийната версия на своя концептуален модел Hipster, за който ви разказахме по време на премиерата му. Още по-интересното е, че този автомобил трябва да стъпи на пазара още през 2027 година. Новият градски спътник ще се бори директно за вниманието на купувачите с бъдещия Fiat Multiplina, а таргетираната стартова цена е под прага от 11 500 евро.

Проектът стъпва върху платформа за четириместен градски електромобил, позициониран под досегашния Spring. Идеята на инженерите е той да покрива регулаторните изисквания за тежки четириколки от категория L7e, поставяйки го в пряк сблъсък с модели като Silence S04 и четириместната концепция на италианците от Fiat.

Пътят до зелена светлина за производството бе съпроводен от вътрешни рокади и промени в корпоративната стратегия на Renault Group. Първоначално бившият главен изпълнителен директор на румънската марка Денис льо Вот предвиждаше Hipster като естествен наследник на Spring, като планираше пазарен дебют в края на 2026-а. при цена около 13 000 евро. Тогавашният ръководител на френската група Лука де Мео обаче взе решение следващото поколение на Spring да премине върху архитектурата на новото Renault Twingo и да се сглобява в Словения, след като преговорите с Volkswagen за съвместна разработка пропаднаха.

С идването на Фабрис Камболив посоката бе коригирана. Новият мениджмънт разпореди преразглеждане на заданието, като в задачите бе включено проучване на по-евтина, двуместна модификация от категория L6, както и драстично свиване на производствените разходи.

Производството на серийния Hipster ще бъде позиционирано в Китай, в съоръжението на eGT New Energy Automotive в град Шъян. Заводът, който е съвместно предприятие между Renault, Dongfeng и Nissan, разполага с годишен капацитет от 45 000 автомобила и търси ново натоварване, след като сглобяването на първото поколение Spring приключи през лятото на 2026 година.

Старши вицепрезидентът по глобалните продажби Франк Марот потвърди, че се подготвя съвместен план за запазване на дейността в китайското съоръжение, наблягайки на ниските производствени разходи и иновационния потенциал на екипа там.

Техническите параметри на категорията L7e поставят строги рамки: максимално тегло от 450 кг (без акумулаторната батерия), ограничение на мощността до 20 к.с. и максимална скорост от 90 км/ч. За постигане на ниско тегло и достъпна крайна цена инженерите използват компоненти от предишния Spring, а корпусът остава от стоманени панели, тъй като пластмасовите елементи се оказват финансово неизгодни за мащабно производство.

Очаква се капацитетът на тяговата батерия да бъде около 15 kWh, което ще определя и крайната ценова листа. Патентните заявки разкриват, че серийният модел ще запази компактните пропорции на концепта от 2025 година - дължина от 3,0 метра, широчина 1,55 метра и височина 1,53 метра, сходни с габаритите на класическия Austin Mini. Промените спрямо прототипа засягат преработените брони, новата предна решетка, разделените странични стъкла и задната врата, която вече се отваря странично. Официалната премиера на финалния дизайн е предвидена за следващата година.