Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро

Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро

25 Септември, 2026 10:30 1 672 2

  • dacia-
  • hipster-
  • серийно производство

Бюджетният сегмент при електрическите градски автомобили е на прага на сериозен трус

Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Румънският бранд Dacia подготвя стратегическа офанзива със серийната версия на своя концептуален модел Hipster, за който ви разказахме по време на премиерата му. Още по-интересното е, че този автомобил трябва да стъпи на пазара още през 2027 година. Новият градски спътник ще се бори директно за вниманието на купувачите с бъдещия Fiat Multiplina, а таргетираната стартова цена е под прага от 11 500 евро.

Проектът стъпва върху платформа за четириместен градски електромобил, позициониран под досегашния Spring. Идеята на инженерите е той да покрива регулаторните изисквания за тежки четириколки от категория L7e, поставяйки го в пряк сблъсък с модели като Silence S04 и четириместната концепция на италианците от Fiat.

Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро

Пътят до зелена светлина за производството бе съпроводен от вътрешни рокади и промени в корпоративната стратегия на Renault Group. Първоначално бившият главен изпълнителен директор на румънската марка Денис льо Вот предвиждаше Hipster като естествен наследник на Spring, като планираше пазарен дебют в края на 2026-а. при цена около 13 000 евро. Тогавашният ръководител на френската група Лука де Мео обаче взе решение следващото поколение на Spring да премине върху архитектурата на новото Renault Twingo и да се сглобява в Словения, след като преговорите с Volkswagen за съвместна разработка пропаднаха.

С идването на Фабрис Камболив посоката бе коригирана. Новият мениджмънт разпореди преразглеждане на заданието, като в задачите бе включено проучване на по-евтина, двуместна модификация от категория L6, както и драстично свиване на производствените разходи.

Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро

Производството на серийния Hipster ще бъде позиционирано в Китай, в съоръжението на eGT New Energy Automotive в град Шъян. Заводът, който е съвместно предприятие между Renault, Dongfeng и Nissan, разполага с годишен капацитет от 45 000 автомобила и търси ново натоварване, след като сглобяването на първото поколение Spring приключи през лятото на 2026 година.

Старши вицепрезидентът по глобалните продажби Франк Марот потвърди, че се подготвя съвместен план за запазване на дейността в китайското съоръжение, наблягайки на ниските производствени разходи и иновационния потенциал на екипа там.

Ексклузивно: Dacia Hipster ще бъде пусната на пазара през 2027 година с цена под 11 500 евро

Техническите параметри на категорията L7e поставят строги рамки: максимално тегло от 450 кг (без акумулаторната батерия), ограничение на мощността до 20 к.с. и максимална скорост от 90 км/ч. За постигане на ниско тегло и достъпна крайна цена инженерите използват компоненти от предишния Spring, а корпусът остава от стоманени панели, тъй като пластмасовите елементи се оказват финансово неизгодни за мащабно производство.

Очаква се капацитетът на тяговата батерия да бъде около 15 kWh, което ще определя и крайната ценова листа. Патентните заявки разкриват, че серийният модел ще запази компактните пропорции на концепта от 2025 година - дължина от 3,0 метра, широчина 1,55 метра и височина 1,53 метра, сходни с габаритите на класическия Austin Mini. Промените спрямо прототипа засягат преработените брони, новата предна решетка, разделените странични стъкла и задната врата, която вече се отваря странично. Официалната премиера на финалния дизайн е предвидена за следващата година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Бе я си е....е м.....та.За четириколка ще дам 23000 лева 😁Ще чакаме китайците да ви видят сметката!

    10:56 25.09.2026

  • 2 На покрива трябва да има място

    0 0 Отговор
    за слънчеви панели с мощност около киловат. Така при по-рядко използване може да мине и без зареждане. Интересно каква ли ще е точно батерията?

    10:57 25.09.2026