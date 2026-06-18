Първи подробности за новата евтина Dacia

Dacia официално прекъсна мълчанието си, за да потвърди, че второто поколение на популярния ѝ електрически градски автомобил ще носи името Spring и в бъдеще. Официално наречен „New Spring“, за да се разграничи от настоящия модел по време на първоначалния период на паралелни продажби, предстоящият електромобил с нулеви емисии се откъсва от предишните си производствени корени в Китай. Като премества производството изцяло на европейска земя, румънската бюджетна марка позиционира най-новата си звезда така, че да избегне защитните мита, като същевременно запазва желязната си хватка върху ценовия сегмент на пазара, ориентиран към пестеливите потребители.

Новият Spring е изцяло изграден върху изключително гъвкавата архитектура AmpR Small на Renault Group,платформа, която споделя директно с предстоящото четвърто поколение на Renault Twingo E-Tech Electric. Очаква се сглобяващите линии да заработят в завода на Renault в Ново Место, Словения.

Въпреки че споделя основата си с ретро-стилизирания Twingo, дизайнерският екип на Dacia е положил големи усилия, за да гарантира, че New Spring запазва своята отличителна идентичност. Шпионски снимки и тийзъри от завода разкриват, че автомобилът се отказва от заоблените, носталгични фарове на френския си събрат, като вместо това залага на елегантен, тънък, гланцово черен преден панел, който отразява модерния дизайнерски език на марката. Макар извитата линия на покрива и наклонената С-колона да напомнят за архитектурата на Twingo, версията на Dacia е забележимо по-широка и по-висока, като черпи силно вдъхновение от масивната, леко SUV-подобна естетика, въведена от новите Duster и Bigster.

В интериора автомобилът остава напълно верен на прочутата философия на Dacia „без излишни екстри“. Докато конкурентните марки продължават да препълват автомобилите от входния клас с тежки и скъпи луксозни функции, New Spring се концентрира изцяло върху ежедневната практичност. Автомобилът ще се пусне на пазара с четири пълноразмерни седалки за възрастни и това, което ръководството нарича „подходящ багажник“. Ако близкородственият Twingo е някакъв еталон, шофьорите могат да очакват изключително солиден багажен обем от до 360 литра зад задните седалки, осигуряващ достатъчно място за седмичните покупки или градските пътувания с багаж, без да се жертва пространството за пътниците.

Що се отнася до механичните компоненти под пода, техническите спецификации са перфектно съобразени с градския живот. Очаква се електродвигателят да предава на пътя около 81 конски сили. Енергията се съхранява в компактен, изключително издръжлив акумулаторен пакет от 27,5 kWh с литиево-железен фосфат (LFP). Тази конфигурация би трябвало да осигурява комфортен пробег за ежедневно шофиране от малко над 260 километра с едно зареждане.

Световната премиера на новия Spring е насрочена за предстоящото Парижко автомобилно изложение през октомври, където ще бъдат разкрити окончателните показатели за производителност и графиците за пускане на пазара в различните региони. Но най-важната новина е агресивната финансова стратегия, стояща зад пускането на модела на пазара. Dacia смело потвърди, че новият Spring ще се появи в европейските шоурумове с начална цена под прага от 18 000 евро.