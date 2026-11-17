Volkswagen загатна за най-агресивния си GTI проект досега. Под червено покривало се вижда концептуален автомобил с раздута каросерия, огромно задно антикрило и въздуховоди върху капака. Официалното представяне е насрочено за 20 ноември 2026 година, когато марката отбелязва 50 години от появата на емблемата GTI.

Засега Volkswagen не разкрива името на автомобила и не потвърждава дали той ще остане само дизайнерско упражнение. Не са обявени двигател, мощност, тегло, задвижване или данни за ускорението. Концепцията е разработена в рамките на вътрешната тренировъчна програма на Volkswagen. По проекта са работили стажанти, дизайнери и инженери, а не специализиран екип за концептуални автомобили.

Тийзърът показва тънки фарове, свързани с хоризонтална LED светлинна лента. Решението напомня за електрическия ID. GTI Concept, представен през 2023 година, но тук е използвано върху значително по-широка и по-агресивна каросерия. Арките на колелата излизат далеч извън силуета на стандартен Golf или Polo. Това подсказва по-широка следа и по-големи колела. В задната част е монтирано високо антикрило, което се различава съществено от малките спойлери, използвани при обикновените спортни хечбеци. В комбинация с отворите в капака то придава на автомобила вид, близък до състезателен модел.

Марката определя автомобила като възможно „най-дивия Volkswagen, носил някога емблемата GTI“. Изразът е единственото официално описание на характера на проекта, тъй като техническите подробности все още липсват. Концепцията може да бъде крайна версия на бъдещ Golf GTI Clubsport, проект на базата на Polo или изцяло самостоятелно дизайнерско упражнение. Премиерата идва в година, посветена на половинвековната история на GTI. Първият Golf GTI е представен през 1976 година, а през 2026 година Volkswagen отбелязва годишнината със специални модели и събития.

Сред тях е Golf GTI Edition 50 с мощност от 320 конски сили според подадения материал. Той е най-мощният сериен GTI до момента. Новият концепт обаче не е представен като опит за рекорд по мощност, а като демонстрация колко далеч може да бъде развита визуалната и аеродинамичната концепция на емблемата.