Nissan и японската компания Food Reborn разработиха външен автомобилен панел от пластмаса, армирана с естествени влакна, извлечени от изхвърлени листа на ананас. Материалът е създаден за среди с високи изисквания, включително автомобилния спорт, където устойчивите композити все още са ограничени и скъпи.

Разработката беше обявена на 17 ноември, а прототипът ще бъде показан публично от 18 до 20 ноември на изложението SAMPE Japan Advanced Materials Technology Exhibition 2026 в изложбения център Tokyo Big Sight в Токио.

Процесът започва с извличането на влакна от листата. Те се превръщат в плоска прежда, която след това се изтъкава в плат. Полученият текстилен слой се импрегнира със смола и се използва като армировка при оформянето на композитен външен панел.

Nissan посочва, че готовият материал има по-висока якост на опън от традиционните композити на основата на лен. Не са обявени и теглото на панела, производствената му цена или показатели за издръжливост.

„Разработихме нов композитен материал, армиран с влакна от листа на ананас – страничен продукт, който обикновено не се използва и се изхвърля. Този устойчив материал предлага и високото ниво на характеристики, необходимо в изискващи среди като автомобилния спорт“, заяви Тацузо Томита, корпоративен ръководител на Nissan, отговарящ за технологичното развитие.

По данни, цитирани от Nissan, в света ежегодно се изхвърлят повече от 50 милиона тона листа от ананас. Използването им като суровина позволява производството на влакна, без да се засяга самата хранителна продукция. Причината Nissan да насочи разработката към автомобилния спорт е свързана с изискванията в някои състезателни категории. При промяна на външни панели там се използват пластмаси, армирани с естествени влакна. Производителят посочва, че доставките на подобни материали са ограничени, а цената и стабилността на снабдяването създават затруднения.

В рамките на партньорството Nissan лицензира на Food Reborn ноу-хау за производството на плоска прежда, тъкани и предварително импрегнирани материали за формоване. Компанията от Окинава е специализирана в биоразградими материали и вече работи с влакна от растителни отпадъци.

„Превръщането на селскостопански странични продукти като листата от ананас във високоефективни материали за автомобили и спортни стоки има голямо значение. Водени от силно убеждение, ние оставаме посветени на разкриването на нови възможности“, каза Ецуко Уда, представителен директор и главен изпълнителен директор на Food Reborn.

На този етап Nissan не е съобщила дали композитът ще достигне до сериен автомобил. Представеният панел е демонстрационна технология, а компанията все още не е публикувала оценка на жизнения му цикъл или количествено изчисление на въглеродния отпечатък. Разработката е част от по-широките цели за устойчивост на Nissan Green Program 2030.