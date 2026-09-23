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Мащабна промяна за новото поколение Nissan X-Trail

Мащабна промяна за новото поколение Nissan X-Trail

23 Септември, 2026 19:17 589 1

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Японците представиха американската версия с означението Rogue

Мащабна промяна за новото поколение Nissan X-Trail - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nissan подготвя световната сцена за новото поколение на своите кросоувъри, като дава старт на представянето им с дебюта на Rogue в Северна Америка, преди очакваното му появяване в европейските автосалони под името X-Trail в края на 2027 година. Докато американските купувачи ще видят значително увеличение на предлагането на модела до март 2027 г.одинаслед първоначалния ограничен брой екземпляри от ранната серия, европейските пазари ще трябва да проявят търпение за обновения флагман. С почти идентични пропорции с чуждестранния си аналог, новият модел демонстрира еволюиращия дизайнерски език на Nissan, като създава внушително присъствие на пътя чрез по-широка предна маска, интегрирани шестоъгълни мотиви на решетката и елементи в цвета на каросерията, които подчертават цялостната стойка на автомобила.

Мащабна промяна за новото поколение Nissan X-Trail

Външният силует се определя от профил с висок клиренс, допълнен от 18- и 19-цолови геометрични алуминиеви джанти, докато задната маска включва удължени хоризонтални светлинни елементи, които визуално наподобяват непрекъсната LED лента. В интериора Nissan е дал приоритет на комфорта на пътниците и намаляването на шума, вибрациите и грубостта чрез оптимизирана аеродинамика на огледалата, акустично ламинирано стъкло и подобрени уплътнения на вратите. Тези мерки създават спокойна среда за стандартните седалки „Zero Gravity“, които са ергономично оформени и климатизирани, за да намалят умората при дълги пътувания.

Мащабна промяна за новото поколение Nissan X-Trail

Цифровата архитектура е съсредоточена върху ясен 12,3-инчов сензорен екран – с размер до 14,3 инча в по-високите нива на оборудване – поддържащ безжични Apple CarPlay и Android Auto, въпреки че Nissan разумно запазва физически превключватели за климатичния контрол и специален въртящ се бутон за силата на звука. Достъпът е подобно оптимизиран чрез задните врати, които се отварят на почти 90 градуса. Под каросерията най-значителната механична еволюция се състои във внедряването на хибридната система e-Power от трето поколение, която постига забележително намаление на производствените разходи с 30 процента.

Мащабна промяна за новото поколение Nissan X-Trail

В тази конфигурация 1,5-литров трицилиндров турбо двигател работи изключително като бордови електрогенератор, който функционира независимо, за да захранва високоволтовата батерия, като остава напълно отключен от колелата. Задвижването се осигурява от електрическа конфигурация с два мотора, осигуряваща обща мощност от 225 конски сили чрез стандартна система за задвижване на всички колела, разполагаща с прецизно векториране на въртящия момент, което леко задейства спирачките на вътрешните колела при влизане в завои.


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  • 1 Леля Гошо

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