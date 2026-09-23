Nissan представи най-евтиния си нов модел

Името Pixo прави официално завръщане в европейското семейство на Nissan след 12-годишно отсъствие, но този път японският бранд изцяло прегръща електрификацията. Новият Pixo дебютира като компактен, изцяло електрически градски хечбек от А-сегмента, разположен в гамата под бъдещата електрическа Micra. Моделът е разработен съвместно в рамките на алианса и стъпва върху архитектурата на новия електрически Renault Twingo (платформата AmpR Small).

Външният вид на Pixo залага на специфичен пикселизиран дизайн на предницата и светлините, заимстващ визуални акценти от японската JDM култура, комбинирани с къси overhang-и за максимална маневреност. С дължина от близо 3,8 метра и диаметър на завой от едва 9,9 метра, моделът е създаден специално за тесните европейски улици. В интериора Pixo предлага 356-литров багажник и иновативна мултимедийна система Google built-in, която включва асистента Gemini и лицево разпознаване за бърза смяна на шофьорските профили.

Задвижването е поверено на предноразположен електромотор с мощност 80 к.с. (60 kW) и 175 Nm въртящ момент. Тягата осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за 12,1 секунди, а енергията се доставя от 27,5 kWh LFP батерия, гарантираща пробег до 259 км по цикъла WLTP. Стандартно се предлага 50 kW бързо DC зареждане, което позволява пълнене на батерията от 15% до 80% за около 28 минути.

Стартът на продажбите и първите доставки в Европа са планирани за началото на 2027 г., като очакваната начална цена на модела е под прага от €20,000, превръщайки го в един от най-достъпните електромобили на континента.