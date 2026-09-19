Новият Skyline вече има премиерна дата

Nissan се готви да вдъхне отново огромна доза емоционално наследство в своята гама с официалното потвърждение, че четиринадесетото поколение на Skyline ще направи своя световен дебют през декември тази година. Под ръководството на президента и главен изпълнителен директор Иван Еспиноса японският автомобилен производител позиционира предстоящия спортен седан като върха на корпоративното си възраждане, доказвайки, че традиционното инженерство може да се адаптира към бързо модернизиращия се световен пазар. Първите тийзъри на дизайна подсказват смела, пропита с традиции естетика, която директно препраща към легендарната ера „Hakosuka“, съчетавайки агресивни предни престилки и изваяна каросерия с модерни пропорции и кръгли задни светлини, вдъхновени от GT-R.

Зад впечатляващата каросерия се крие една също толкова завладяваща инженерна история. Чрез използването на ИИ и всеобхватни инструменти за цифрово симулиране във фазите на проектиране, тестване и производство, екипът за разработка на Nissan успя да съкрати производствения цикъл на автомобила от изтощителните 55 месеца до едва 26 месеца. Еспиноса открито признава, че е почерпил уроци по отношение на ефективността и скоростта от съвместното предприятие на марката с китайската компания Dongfeng, демонстрирайки прагматична готовност да възприеме съвременните индустриални стандарти, за да съкрати драстично времето за пускане на пазара, без да се жертва структурната цялост.

Производството на новия седан с ще се осъществява изцяло в Япония, в завода в Точиги, който бързо се превръща в специализиран център за спортни автомобили, наред с модела Fairlady Z. Макар официалните подробности за задвижващия агрегат да остават строго пазена тайна, очакванията в бранша сочат към запазване на архитектурата със задно задвижване, която потенциално може да приюти или ефективна хибридна система, или доказалия се V6 двигател с двойно турбо, способен да развива над 400 конски сили, като ентусиастите пазят надежда за привлекателна опция с ръчна скоростна кутия.