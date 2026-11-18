Следващият Nissan GT-R може да получи кръгли фарове – стилистичен елемент, свързван с първите поколения Skyline GT-R. Подсказката дойде от Матю Уивър, който от 1 октомври е глобален ръководител на дизайна на японския производител.

В интервю за японското издание Best Car Уивър е бил попитан за бъдещето на спортния модел. Отговорът му е кратък:Ако направим R36, той ще има кръгли фарове. Това е всичко, което мога да кажа засега.

Изказването не представлява официално представяне на автомобила и не разкрива кога ще бъде показан серийният модел. То обаче дава първа конкретна насока за дизайна на R36, по който Nissan вече работи. Кръглите фарове са пряка препратка към историята на модела. Първият Skyline GT-R от поколението C10, представен през 1969 година, използва четири кръгли фара. Същото решение присъства и при Kenmeri GT-R, появил се през 1972 година.

По-късните поколения се отдалечават от тази схема. R32, R33 и R34 получават по-ъгловати светлинни подписи, а последният R35 използва вертикално подредени, издължени фарове. Представеният през 2023 година концепт Nissan Hyper Force също предложи различна посока с почти квадратни светлини, вградени дълбоко в каросерията.

Уивър не е външен човек за проекта. Британският дизайнер е участвал в оформянето на R35, включително на характерната извивка на задната му колонка. Той наследи Алфонсо Албайса като главен дизайнер на Nissan. Появата на дизайнерската подсказка идва след потвърждение от главния изпълнителен директор Иван Еспиноса, че разработката на нов GT-R вече е започнала.

Да, ще работим – всъщност вече работим – по GT-R. Не мога да споделя много подробности, но GT-R ще се появи с доверието и качествата, които винаги е имал, защото е икона на компанията, а още повече – икона на автомобилната индустрия.

Очаква се двигател с вътрешно горене да бъде комбиниран с електрификация, но все още няма потвърдени данни дали компанията ще запази познатия двутурбо V6.

Производството на R35 приключи през август 2025 година след 17-годишен жизнен цикъл. Nissan не е обявил срок за премиерата на R36, а досегашните данни не сочат, че моделът ще бъде представен в близко бъдеще.