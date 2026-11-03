Осмяха BMW заради реклама със „скучна“ Toyota от 90-те

Toyota Corolla от 90-те се оказа в центъра на спор за автомобилния дизайн, след като BMW я определи като „скучна“ в публикация в Instagram. Германската марка постави изображение на Corolla от 1991 година до предната част на новото BMW X5, но реакциите на потребителите не подкрепиха очакваното от BMW сравнение.

Първото изображение показва автомобил без емблема, който изглежда като Toyota Corolla от седмото поколение E100. Моделът се произвежда между 1991 и 1997 година и е представен с халогенни фарове, необработена пластмаса по бронята, решетката и огледалата. Мигачите в предната броня също са премахнати дигитално.

Вероятно изображението на Toyota е генерирано с изкуствен интелект и вероятно е създадено като опростена визуална препратка към автомобил от 90-те, а липсващите емблема и мигачи допълнително променят оригиналния дизайн. Втората снимка показва предната част на BMW X5 G65 с пакет M Sport и характерни отвори в бронята. Към публикацията BMW добавя посланието: „Ние не просто проектираме автомобили. Придаваме им характер. Безпогрешно BMW. Създадени различно. За да се усещат различно.“

Вместо да се съгласят с оценката за Corolla, много от потребителите защитават японския модел и критикуват решението на BMW да го използва като отрицателен пример. Един от коментарите гласи: „Не, не е скучна, а класическа.“ Други посочват непретенциозния външен вид и издръжливостта на по-старите автомобили.

Част от реакциите са насочени към самия дизайн на новия BMW. Някои потребители дори предполагат, че публикацията е форма на провокативен маркетинг, създадена да предизвика спорове и по-висока активност в социалните мрежи. Сред коментарите има и подкрепа за германската марка, макар че част от положителните мнения са насочени по-скоро към по-старите модели BMW като E30 и E39. На похвала към компанията BMW отговаря: „Оценяваме го, Рой! Много работа стои зад това един BMW да се усеща като BMW.“