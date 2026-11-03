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Осмяха BMW заради реклама със „скучна“ Toyota от 90-те

Осмяха BMW заради реклама със „скучна“ Toyota от 90-те

3 Ноември, 2026 09:50 1 016 14

  • bmw-
  • toyota corolla-
  • bmw x5-
  • автомобилен дизайн-
  • социални мрежи

Публикация сравни генерирана с изкуствен интелект Toyota Corolla от 1991 г. с новия BMW X5, но реакциите в социалните мрежи се обърнаха срещу германската марка

Осмяха BMW заради реклама със „скучна“ Toyota от 90-те - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Toyota Corolla от 90-те се оказа в центъра на спор за автомобилния дизайн, след като BMW я определи като „скучна“ в публикация в Instagram. Германската марка постави изображение на Corolla от 1991 година до предната част на новото BMW X5, но реакциите на потребителите не подкрепиха очакваното от BMW сравнение.

Първото изображение показва автомобил без емблема, който изглежда като Toyota Corolla от седмото поколение E100. Моделът се произвежда между 1991 и 1997 година и е представен с халогенни фарове, необработена пластмаса по бронята, решетката и огледалата. Мигачите в предната броня също са премахнати дигитално.

Вероятно изображението на Toyota е генерирано с изкуствен интелект и вероятно е създадено като опростена визуална препратка към автомобил от 90-те, а липсващите емблема и мигачи допълнително променят оригиналния дизайн. Втората снимка показва предната част на BMW X5 G65 с пакет M Sport и характерни отвори в бронята. Към публикацията BMW добавя посланието: „Ние не просто проектираме автомобили. Придаваме им характер. Безпогрешно BMW. Създадени различно. За да се усещат различно.“

Вместо да се съгласят с оценката за Corolla, много от потребителите защитават японския модел и критикуват решението на BMW да го използва като отрицателен пример. Един от коментарите гласи: „Не, не е скучна, а класическа.“ Други посочват непретенциозния външен вид и издръжливостта на по-старите автомобили.

Част от реакциите са насочени към самия дизайн на новия BMW. Някои потребители дори предполагат, че публикацията е форма на провокативен маркетинг, създадена да предизвика спорове и по-висока активност в социалните мрежи. Сред коментарите има и подкрепа за германската марка, макар че част от положителните мнения са насочени по-скоро към по-старите модели BMW като E30 и E39. На похвала към компанията BMW отговаря: „Оценяваме го, Рой! Много работа стои зад това един BMW да се усеща като BMW.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калоян

    6 1 Отговор
    Ако ви предложат чисто нова королка от 90-те и бмв от 26 година кое бихте предпочели???

    Коментиран от #4, #5, #6, #10

    09:55 03.11.2026

  • 2 Фенчо

    12 0 Отговор
    На 35 страница на упътването на BMW има разписание на автобусите.

    Коментиран от #14

    09:56 03.11.2026

  • 3 Ами

    10 0 Отговор
    Всъщност "скучния" дизайн отляво има много по-мъжкарско излъчване от кривата физиономия с хиксчетата наподобяваща корейска анимация😉

    09:57 03.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Калоян":

    А новото БМВ има ли щека за измерване дълбочината на снега😉

    09:57 03.11.2026

  • 5 Ами

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Калоян":

    Королата от 90те! 👍

    09:58 03.11.2026

  • 6 АБВ

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Калоян":

    Разбира се автомобила от 2026-та, все пак при продажба ще получа повече пари за него.

    09:59 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    До началото на 21 век всяка марка, дори всеки модел на марката имаше собствена физиономия. Сега с възлагането на дизайна на изкуствения интелект всички си приличат: Дачия с Ленд ровър и КИА, особено пък електричките. Всичко е като Тесла-та!

    10:07 03.11.2026

  • 9 моето мнение

    0 4 Отговор
    незнам кой и скакъв акъл е решил да сравнява дизайн с 30 години разлика но за мен японците винаги са били грозни (немога да определя дизайн като скучен )

    10:10 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Диктор

    3 0 Отговор
    Тези от БМВ вече други нецензурни мисли загатнали, затова пък комплексарите ги наричат останалите коли, които не са БМВ или Мерцедес, като "скучни", "амортизирани" и какви ли още не. Това е чист егоизъм от страна на БМВ! "БМВ - Бъди Малко Вулгар"

    10:31 03.11.2026

  • 13 Истински

    3 0 Отговор
    Добрите автомобили бяха между 90-2010г. !

    10:43 03.11.2026

  • 14 Сър Мастър Бейтс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фенчо":

    А на първа са телефонните номера на всички репатраци в страната...

    11:05 03.11.2026