BYD няма право да внася, произвежда, предлага, продава, складира или доставя SUV модела Ti7 в Европейския съюз. Това постанови Окръжният съд в Хага в предварително производство по иск на Jaguar Land Rover, който твърди, че китайският автомобил нарушава правата върху дизайна на Land Rover Defender.

Забраната трябва да бъде изпълнена в срок от една седмица след връчването на решението. При нарушение съдът е предвидил санкция от 100 000 евро за всеки ден или част от ден. JLR може да поиска и алтернативна санкция от 25 000 евро за всяко отделно нарушение, като общият размер е ограничен до 10 милиона евро.

Според съда регистрираният от JLR дизайн на Defender се характеризира със заоблени рамене и ъгли, отличителен панел в колоната C, заоблени изрези около арките на колелата, непрекъсната остъклена площ и цялостен силует. Тези елементи са определили общото впечатление от автомобила.

BYD е посочила различия във фаровете, решетката, броните, капака, прозорците и арките на колелата. Съдът обаче е приел, че те не са достатъчно забележими, за да създадат различно общо впечатление. Така Ti7 е признат за нарушаващ един от регистрираните дизайни на JLR за Defender.

Производителят е представил Ti7 на китайския пазар през 2025 година. Моделът е пет- или седемместен plug-in хибриден SUV с висока, правоъгълна каросерия, изправени прозорци, плоска линия на покрива и резервно колело на задната врата.

Ti7 все още не се продава в ЕС. BYD е заявила пред съда, че няма конкретни планове за пускането му на европейския пазар, но не е поела ангажимент да се въздържа от това. Именно тази позиция е сред причините съдът да наложи забраната, макар да няма установена продажбена дейност на модела в ЕС.

Делото е свързано с регистриран през 2018 година дизайн на JLR, тоест преди публичния дебют на настоящото поколение Defender през 2019 година. Решението е предварително. Jaguar Land Rover разполага с шест месеца, за да започне основно производство, в което спорът да бъде разгледан окончателно. Ако това не се случи, временната забрана може да загуби действието си.

Съдът в Хага не е уважил искането на JLR за забрана във Великобритания и е приел, че няма компетентност да се произнесе спрямо британското дружество BYD UK. Това оставя без промяна плановете за британския пазар, където са приемани поръчки за Ti7, а доставките са планирани за януари 2027 година.

В изявление пред Ройтерс BYD заяви: „BYD Ti7 е резултат от собствена независима дизайнерска работа и не нарушава нито едно от правата на JLR. Ще използваме всички законови възможности, за да докажем, че това решение е неправилно.“ Обжалването не спира автоматично действието на забраната, докато тя не бъде отменена или променена.