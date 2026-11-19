Toyota официално показа новия си пикап Corolla Deck, разработен на базата на Corolla Cross. Моделът ще се произвежда в Бразилия и ще бъде предназначен за пазарите в Латинска Америка и Карибите.

Премиерата се състоя при откриването на новата фабрика на Toyota в Сорокаба, щата Сао Пауло. Заводът, наречен Sorocaba 2, ще произвежда Corolla Deck и е първата нова производствена площадка на японската компания в Бразилия, от която ще излезе изцяло нов модел.

Toyota все още не е обявила всички технически характеристики на пикапа. На представянето обаче беше показана версия XRX с обозначение HEV, което сочи към използване на хибридната система от Corolla седан и Corolla Cross. Тя комбинира 1,8-литров атмосферен двигател, електромотор и батерия с капацитет 1,3 кВтч. При седана и SUV модела системата развива системно 122 к.с., работи с автоматична трансмисия e-CVT и предава мощността към предните колела. Засега Toyota не е потвърдила дали Corolla Deck ще използва напълно същата конфигурация.

Външно пикапът запазва видимата връзка с Corolla Cross, но има собствен дизайн. Най-отличителният елемент е широката хоризонтална лайстна в предната решетка, подобна на решението при Toyota Frontlander – китайската версия на Corolla Cross.

Показаният автомобил е със самостоятелно задно окачване, каквото използва Corolla седанът. Това го отличава от Corolla Cross, оборудван с торсионна греда отзад.

В новата фабрика ще се извършва целият производствен процес – от щамповането и изработването на каросерията до боядисването и окончателното сглобяване. Съоръжението е подготвено и за производство на хибридни автомобили с гъвкаво гориво.

В комплекса в Сорокаба ще бъдат концентрирани производството на Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross и бъдещия Corolla Deck. Новият пикап ще постави Toyota в сегмента, в който вече присъстват Fiat Toro и Renault Niagara, а се очаква да навлязат и нови модели като BYD Mako и Volkswagen Tukan. Производството на Corolla Deck е планирано да започне през 2027 година Toyota все още не е обявила цената, пълното оборудване и окончателните технически параметри на модела.