Защо Toyota започва да губи позициите си

Японският автомобилен гигант изпитва сериозни сътресения на китайския пазар, където продажбите отчитат стряскащ спад от над двадесет и пет процента за шестмесечния период от април до септември 2026 година. Защо обаче се случва това?

Индустриалният пейзаж в Азия се прекроява с бързи темпове, а традиционните производители са изправени пред безпрецедентни изпитания. За разглеждания период японската компания е реализирала едва 684 903 автомобила с марките Toyota и Lexus на територията на страната, отчитайки сериозно отстъпление спрямо 914 342 реализирани бройки година по-рано.

Негативната тенденция се потвърждава и от данните за месец септември, през който дилърите са пласирали 127 678 превозни средства, бележейки спад от близо двадесет процента на годишна база. Това поредно месечно свиване се превръща в осма поредна отрицателна стъпка, доказваща трайна структурна криза, а не временна пазарна аномалия.

Производствените мощности в страната неизбежно следват низходящата траектория на търсенето, затваряйки производствени обеми в синхрон с пазарната реалност. През септември местните заводи са сглобили 126 738 автомобила, което представлява свиване с близо осемнадесет процента, докато общият обем за шестте месеца достига 663 079 произведени машини при 803 762 предишната година.

Основните фактори за това технологично и търговско изоставане се крият в динамиката на местния пазар и ценовата политика на конкурентите. Засилващият се натиск от страна на вътрешните производители, фокусирани изцяло върху усъвършенствани електрически превозни средства, успешно завзема ключови ценови сегменти. Увеличаващата се стойност на горивата и променените потребителски навици допълнително охлаждат интереса към класическите двигатели с вътрешно горене и хибридните силови агрегати.

В глобален мащаб резултатите също отразяват леко охлаждане, като общите продажби на компанията през септември намаляват до 860 107 автомобила, а световното производство бележи спад от над три процента. Географското разпределение обаче показва сериозни разлики, тъй като пазарите в Съединените щати и Япония отчитат ръст съответно от над осем и близо два процента, докато региони като Близкия изток бележат рязко свиване.

Въпреки сериозните сътресения в Азия и резките спадове на отделни пазари като Близкия изток, европейският регион продължава да играе ролята на стабилен буфер за японския концерн, макар и тук натискът от страна на строгите екологични норми и настъпващите китайски конкуренти да поставя под въпрос дългосрочната стратегия на марката.