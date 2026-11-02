Защо Toyota започва да губи позициите си

Японският автомобилен гигант изпитва сериозни сътресения на китайския пазар, където продажбите отчитат стряскащ спад от над двадесет и пет процента за шестмесечния период от април до септември 2026 година. Защо обаче се случва това?
Индустриалният пейзаж в Азия се прекроява с бързи темпове, а традиционните производители са изправени пред безпрецедентни изпитания. За разглеждания период японската компания е реализирала едва 684 903 автомобила с марките Toyota и Lexus на територията на страната, отчитайки сериозно отстъпление спрямо 914 342 реализирани бройки година по-рано.
Негативната тенденция се потвърждава и от данните за месец септември, през който дилърите са пласирали 127 678 превозни средства, бележейки спад от близо двадесет процента на годишна база. Това поредно месечно свиване се превръща в осма поредна отрицателна стъпка, доказваща трайна структурна криза, а не временна пазарна аномалия.
Производствените мощности в страната неизбежно следват низходящата траектория на търсенето, затваряйки производствени обеми в синхрон с пазарната реалност. През септември местните заводи са сглобили 126 738 автомобила, което представлява свиване с близо осемнадесет процента, докато общият обем за шестте месеца достига 663 079 произведени машини при 803 762 предишната година.
Основните фактори за това технологично и търговско изоставане се крият в динамиката на местния пазар и ценовата политика на конкурентите. Засилващият се натиск от страна на вътрешните производители, фокусирани изцяло върху усъвършенствани електрически превозни средства, успешно завзема ключови ценови сегменти. Увеличаващата се стойност на горивата и променените потребителски навици допълнително охлаждат интереса към класическите двигатели с вътрешно горене и хибридните силови агрегати.
В глобален мащаб резултатите също отразяват леко охлаждане, като общите продажби на компанията през септември намаляват до 860 107 автомобила, а световното производство бележи спад от над три процента. Географското разпределение обаче показва сериозни разлики, тъй като пазарите в Съединените щати и Япония отчитат ръст съответно от над осем и близо два процента, докато региони като Близкия изток бележат рязко свиване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гост
Коментиран от #5
13:33 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 От чужбина
Коментиран от #10
13:42 02.11.2026
5 инж
До коментар #2 от "гост":Цените директно от фабриката са достатъчно ниски....виж цените на тойота за японския пазар.
В Бг при 20% ддс тойотите са по-скъпи отколкото в Гърция, където ддс е 24%...при 1 основен дилър и след това още един регионален... много ясно, че цената за БГ ще е неоправдано висока, особенно имайки предвид драскащите се инериорни пластмаси и на рав4, и на корола, и на кросовете...с тези цени и пласмасови инериори, тойота ще губи още клиенти!
13:44 02.11.2026
6 Слънчасалия
Статистически е доказано.
13:55 02.11.2026
7 долу ЕС
14:03 02.11.2026
8 е как защо
14:05 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хал хабер си нямаш от Тойота
До коментар #4 от "От чужбина":Ръждясвала била.
14:21 02.11.2026
11 Тойота
14:42 02.11.2026