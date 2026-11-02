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Защо Toyota започва да губи позициите си

Защо Toyota започва да губи позициите си

2 Ноември, 2026 13:26 1 443 11

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  • продажби-
  • спад

Кризата на японския гигант се задълбочава, особено на най-големия автомобилен пазар

Защо Toyota започва да губи позициите си - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант изпитва сериозни сътресения на китайския пазар, където продажбите отчитат стряскащ спад от над двадесет и пет процента за шестмесечния период от април до септември 2026 година. Защо обаче се случва това?

Индустриалният пейзаж в Азия се прекроява с бързи темпове, а традиционните производители са изправени пред безпрецедентни изпитания. За разглеждания период японската компания е реализирала едва 684 903 автомобила с марките Toyota и Lexus на територията на страната, отчитайки сериозно отстъпление спрямо 914 342 реализирани бройки година по-рано.

Негативната тенденция се потвърждава и от данните за месец септември, през който дилърите са пласирали 127 678 превозни средства, бележейки спад от близо двадесет процента на годишна база. Това поредно месечно свиване се превръща в осма поредна отрицателна стъпка, доказваща трайна структурна криза, а не временна пазарна аномалия.

Производствените мощности в страната неизбежно следват низходящата траектория на търсенето, затваряйки производствени обеми в синхрон с пазарната реалност. През септември местните заводи са сглобили 126 738 автомобила, което представлява свиване с близо осемнадесет процента, докато общият обем за шестте месеца достига 663 079 произведени машини при 803 762 предишната година.

Основните фактори за това технологично и търговско изоставане се крият в динамиката на местния пазар и ценовата политика на конкурентите. Засилващият се натиск от страна на вътрешните производители, фокусирани изцяло върху усъвършенствани електрически превозни средства, успешно завзема ключови ценови сегменти. Увеличаващата се стойност на горивата и променените потребителски навици допълнително охлаждат интереса към класическите двигатели с вътрешно горене и хибридните силови агрегати.

В глобален мащаб резултатите също отразяват леко охлаждане, като общите продажби на компанията през септември намаляват до 860 107 автомобила, а световното производство бележи спад от над три процента. Географското разпределение обаче показва сериозни разлики, тъй като пазарите в Съединените щати и Япония отчитат ръст съответно от над осем и близо два процента, докато региони като Близкия изток бележат рязко свиване.

Въпреки сериозните сътресения в Азия и резките спадове на отделни пазари като Близкия изток, европейският регион продължава да играе ролята на стабилен буфер за японския концерн, макар и тук натискът от страна на строгите екологични норми и настъпващите китайски конкуренти да поставя под въпрос дългосрочната стратегия на марката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    3 2 Отговор
    пропуснаха доста време да направят хибридната си ситема по-евтина. от първия приус до сега все е на една цена около 50000лв кола от среден клас. Китайците предлагат вече електормобили и плъгин хибриди на тази цена.

    Коментиран от #5

    13:33 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От чужбина

    4 7 Отговор
    Никога не съм имал японска кола, но впечатленията ми от Тойота не са добри. Играят го на печалбарство. Един приятел си взе Тойота и се оказа, че трябва да смени един сензор, който струва майка си и баща си. Отделно колата има достатъчно много ръжда от долу, а от горе е изцяло лъскава. НЕ, благодаря.

    Коментиран от #10

    13:42 02.11.2026

  • 5 инж

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Цените директно от фабриката са достатъчно ниски....виж цените на тойота за японския пазар.
    В Бг при 20% ддс тойотите са по-скъпи отколкото в Гърция, където ддс е 24%...при 1 основен дилър и след това още един регионален... много ясно, че цената за БГ ще е неоправдано висока, особенно имайки предвид драскащите се инериорни пластмаси и на рав4, и на корола, и на кросовете...с тези цени и пласмасови инериори, тойота ще губи още клиенти!

    13:44 02.11.2026

  • 6 Слънчасалия

    2 2 Отговор
    Тесла превзема пазара на Тойота,за 2026 година се предвижда 7,5 милиона продадени Тесла по Екселските таблици. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    13:55 02.11.2026

  • 7 долу ЕС

    2 1 Отговор
    японците изобретиха много неща заедно с европейците, но всички заедно от алчност и глупост си направиха заводите в китай, е сега китай няма нужда от тях, има си свои! Виж америакнците не направиха това, напротив, правят войни ако трябва, санкции, отвличания убийства и майдани, за да имат евтини ресурси за тях, както и технологии! както всики знаме, в еропа се произвеждат американски коли, но всики знаят, че са бок луци в сравнение с тези в сащ

    14:03 02.11.2026

  • 8 е как защо

    2 0 Отговор
    защото хората забраха че новите им коли са същите кенефи като всички останали

    14:05 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хал хабер си нямаш от Тойота

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "От чужбина":

    Ръждясвала била.

    14:21 02.11.2026

  • 11 Тойота

    0 0 Отговор
    губела позиции в Китай - дайте пример коя некитайска марка там не губи позиции? Рязко свиване имало в Близкия Изток - там тепърва много неща ще се свиват и доста хора ще научат цената на парите, а даже и ще започнат да работят. Много хляб имат да изядат китайските производители, за да стигнат репутацията на Тойота. Най-малкото повечето имат реален опит на пазара, колкото е гаранцията на батерията на хибридите на Тойота.

    14:42 02.11.2026