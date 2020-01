През последните години търгът за продажбата на първия производствен модел на нова суперкола за благотворителност се превърна в утвърдена практика, така че не е прекалено изненадващо, че това се случи с първия Chevrolet Corvette C8 на събитие за аукцион на автомобили, организирано от Barrett-Jackson в щата Аризона. Забележителното в случая е цената, за която първият произведен екземпляр бе продаден, а именно 3 милиона долара.

На събитието суперкарът бе представен от представител на "Детройтски фонд", както и от изпълнителния директор на General Motors Мери Бара, която първа се качи в яркочервения Corvette C8. Тъй като от GM са дарили колата, благотворителната организация е получила цялата сума от продажбата.

Наддаването е започнало от 200 хиляди долара, но след ожесточена надпревара е достигнало внушителните 3 милиона долара, предложение от собственика на отбор в NASCAR и колекционер на Рик Хендрик. За сравнение, началната цена на кабрио модела на Chevrolet Corvette C8 с ниво на 3LT e 78 945 долара.

Въпреки това, той не е получил яркочервения суперкар, който е бил на аукциона. Причината за това е, че този автомобил е бил просто "представителен" на първия произведен Corvette със средно разположен двигател. Истинският суперкар с VIN # 001 ще излезе от фабриката на спортната марка през следващите няколко седмици. Той ще бъде боядисан в черно, с най-високото ниво на оборудване 3LT, Z51 пакет, рекордер за данни за производителността и GT2 седалки.

Ocмaтa гeнeрaция Соrvеttе e oбoрудвaнa c изцялo aлуминиeв aтмocфeрeн 6.2-литрoв V8 двигaтeл c мaкcимaлнa мoщнocт oт 495 к.c. Aгрeгaтът e куплиран oт 8-cтeпeннa aвтoмaтичнa cкoрocтнa кутия c двa cъeдинитeля, a мaкcимaлният въртящият мoмeнт oт 637 Нм ce прeдaвa caмo нa зaднитe кoлeлa. От 0-100 км/ч C8 ускорява за малко под 3 секунди.