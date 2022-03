Джеръми Кларксън напсува Путин и руския пилот от Ф1 заради войната в Украйна

Сред звездите, които осъдиха руската атака срещу Украйна, беше и Джеръми Кларксън. Водещият на предаването The Grand Tour и бивш водещ на Top Gear съвсем не подбираше думите си в Twiter.

В свой "туит" Кларксън написа в прав текст: Путин, ти си такава пу*ка (Putin, you are such a cunt). Туитът събра над 100 000 харесвания, но малко след като го написа, Клаксън премахна последната буква от обидната дума.

What pisses me off is that I know some great Russians and some great Ukrainians. And I’ve had some fucking great nights in both countries. Putin: you are such a cun