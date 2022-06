Световни премиери в София, сериен суперкар от Mercedes и разтегнат Land Rover Defender: авто акцентите от седмицата

От тази колекция ще научите за петте най-значими автомобилни новини от изминалата седмица. Става дума за открилият се вчера автомобилен салон в столицата, за следващото поколение на кросоувъра Mercedes-Benz GLC, за бъдещите BMW X1 и iX1, за серийният Mercedes-AMG One и за Land Rover Defender във версия 130.



Главното събитие за нас, а и за цяла Европа е откриването на софийския автосалон. Това е първото такова изложение за годината на Стария континент и поради тази причина посетителите на салона ще станат свидетели на цели 14 световни премиери. По азбучен ред премиерите са: Citroen C5 X, DS 9, KIA Niro, Mazda CX-60, Mercedes SL, Mercedes EQE, Opel Astra, Renault Megane E-TECH, Renault Austral, SsangYong Korando e-Motion, Skoda Enyaq Coupe RS iV, Subaru Solterra, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.5 GTX, Volvo C40 Electric. Всичко най-интересно от "Автомобилен салон София 2022" ви показваме ексклузивно във нашите четири видеа.



Mercedes-Benz GLC се появи за първи път на пазара през 2015 г., премина през планирана актуализация през 2019 година, а сега дойде време за смяна на поколението. Революционни решения не трябва да се очакват: моделът вече се продава добре (по популярност той надминава дори C-класата), така че автомобилният производител не експериментира с дизайна. Но GLC преминава към електрифицирани инсталации - в гамата няма двигател с вътрешно горене без ел. надстройка. Най-забележимата промяна във външния дизайн са фаровете, които са се "слели" с радиаторната решетка.



BMW представи ново поколение на кросоувъра X1. Иновацията е по-голяма от своя предшественик, а също така получи няколко нови дизайнерски решения, като същевременно запази корпоративната идентичност на марката. Двигателната гама на модела включва четири агрегата. Освен това баварската марка представи компактния електрически кросоувър iX1, който ще се предлага само в една версия. Една от основните характеристики на 9X1 е възможността за безплатно зареждане на батерията, която ще получат всички европейски купувачи на електрическия автомобил. Външно кросоувърът впечатлява с маркова радиаторна решетка, която е с по-квадратна форма.



Mercedes-Benz най-накрая представи серийната версия на суперхибрида Mercedes-AMG One. Усъвършенстването на автомобила отне няколко години, имаше трудности с адаптирането на силовия тракт от болида от Формула 1, но сега всичко това е в миналото. AMG One запазва турбошестака с обем 1.6 литра и четирите електромотора, активното окачване и активния аеродинамичен комплекс. Всичките 275 коли бяха разпродадени преди няколко години, така че представянето на двувратата суперкола беше само формалност. Всеки от 275 AMG One е персонализиран с цветови схеми, тапицерия и други. Цената на хиперколата започва от 2.27 милиона евро.



Land Rover официално представи най-големия Defender в гамата: моделът получи индекс 130, богато стандартно оборудване, осем места (2 + 3 + 3) и няколко опции на двигателя, но без V8. Противно на очакванията, V-образният осмак не е деклариран. Поръчките вече са отворени: например в САЩ цените започват от 68 хиляди долара, тоест новостта е с почти 18 хиляди долара по-скъпа от Defender 110. Версията с префикс 130 се различава главно по броя на седалките (на три реда могат да се настанят осем души), широка гама от стандартно оборудване и изключителни опции.