Китайски автомобил изгоря по време на автомобилно изложение (ВИДЕО)

Стартът на тазгодишното автомобилно изложение в Гуангджоу бе белязан от горещ инцидент, който за радост се размина без сериозни последствия и пострадали. Концептуален автомобил на китайската компания IAT Automotive се запали в залата през изминалия ден и предизвика паника точно преди началото на автомобилния спектакъл.

От компанията разкриват, че по време на сглобяване на своята секция от изложението, тя внезапно се е запалила, предизвиквайки големите пламъци. Не е ясно дали огънят е започнал от автомобила или от друго място, но от IAT Automotive поднасят своите извинения към всички участници и гости.

Организаторите вече са започнали разследване, за да разберат точната причина за пожара, като към момента няма информация на къде клонят везните. Няколко часа след това щандът на марката е почистен изцяло, а обстановката не предполага изобщо за наличието на подобен инцидент през изминалия ден.

#AutoGuangzhou2022 gets off to a “fiery” start. The concept from Chinese vehicle design and engineering company IAT that caught fire on the eve of this year’s Guangzhou Auto Show. pic.twitter.com/s2w0s6oQdr