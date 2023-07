Огромен Nissan се заклещи в дърво на 2500 години (ВИДЕО)

Шофьор на Nissan Armada влезе в новините и социалните мрежи след като реши да премине през дънера на 2500-годишно дърво в Калифорния. Растението с името „The Shrine” е една от трите дървета в този район през което наистина е разрешено преминаването, но с ясните указания за това какви размери трябва да бъде автомобилът който да премине.

Очевидно това не е спряло собственика на Nissan Armada, кросоувър по-голям от X-Trail за европейския пазар, който се заклещи в дънера на дървото и привлече вниманието на десетки туристи и техните камери. Видеото показва, че Nissan-ът все пак успява да премине, макар и с някои неприятни звуци и с цената на щети по дясната част на колата.

maybe not being able to complete the american rite of driving through a huge tree will make people aware cars are getting too big pic.twitter.com/iaTmZg96y4