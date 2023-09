Ултраскъпото Ferrari 250 GTO се запали на автомобилното изложение (ВИДЕО)

Във Великобритания известното Ferrari 250 GTO от 1962 г. се запали на автомобилното изложение Goodwood Revival. Невероятно скъпият автомобил беше спасен като по чудо. Видеото от инцидента беше публикувано в Twitter от индийския автомобилен журналист и спортен коментатор Сухейл Чандхок.

Ferrari 250 GTO бе управляван от брата на журналиста - бившия пилот от Формула 1 Карун Чандхок. Спортният автомобил се запали по време на състезание с ретро автомобили, проведено на пистата Гудууд.

Скъпото Ferrari 250 GTO от 1962 г. се подхлъзна в един завой, след което от задната част на автомобила изригнаха пламъци. Карун Чандхок успя да си върне контрола над колата и да излезе встрани от пътя, където пожарът в колата бързо беше потушен.

За щастие при пожара няма пострадали. Самото Ferrari 250 GTO има леки щети по капака на багажника. Ремонтът му ще бъде прост, но също така не много евтин.

Ferrari 250 GTO е един от най-скъпите автомобили в света, чиято стойност достига 70 милиона долара. Такава висока цена се дължи на рядкостта (са произведени само 36 такива купета) и състезателния успех на модела - през 1962-1964 г. GTO носи на Ferrari три световни шампионски титли.

Обтекаемото Ferrari 250 GTO купе е оборудвано с високооборотен 3.0-литров V12 двигател с мощност 300 кодски сили. То може да ускори до 100 км/ч за 6 секунди и да достигне максимална скорост от 280 км/ч.

