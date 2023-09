Honda стана на 75 години

На 24 септмеври 1948 г. Соичиро Хонда полага началото на Honda Motor Co. Ltd. Вече 65 години Honda Super Cub е най-продаваното МПС в света, а от 64 години компанията е производител № 1 на мотоциклети в глобален мащаб. От 58 години марката присъства на европейския пазар, а от 31 години – на българския чрез едно и също представителство в лицето на Бултрако АД. Все още Honda си остава най-големият производител на ДВГ на планетата. Нейните мотоциклети, автомобили, лодки с извънбордови двигатели, генератори и градинска техника години наред се грижат за добруването на хората.

Господин Хонда и силата на мечтите

Историята на Honda е изпълнена с интригуващи моменти и е истинско потвърждение на рекламното послание на марката – „Силата на мечтите“. Да, те наистина се сбъдват, въпреки всички моменти на падения и възходи, през които преминава роденото в бедно семейство на ковач, ремонтиращ велосипеди, момче. На малкия Соичиро Хонда му се налага да започне да работи в автосервиз още на 16-годишна възраст.

Запленен от автомобилния спорт, той се връща през 1928 г. в родния си град Хамамацу, където открива работилница за ремонти. Още тогава заменя дървените спици на колелата с метални и така регистрира първия от стотината си патента. През 1938 г. изобретява бутален пръстен и започва да произвежда такива чрез основания от него през 1937 г. завод Tokai Seiki Heavy Industry, продаден през 1945 г. на Toyota за 450 000 йени, тъй като фабриката е пострадала силно от войната и земетресенията.

От самоделния Bata Bata Bike до Honda Dream

През лятото на 1946 г. г-н Хонда заедно с по-младия си брат Бенджиро и няколко бишви служители на Tokai Seiki Heavy Industry оформят малка сграда с помощта на изнамерени сред руините на старата фабрика на Yamashita. Хамамацу е бивш център на текстилната индустрия, така че намеренията му са да направи шевната машина, която е изобретил, но тази идея пропада поради липсата на капитал. Мислел е да произвежда и матирано стъкло с флорални мотиви, бамукови уплътнения за покриви и др. В крайна сметка той се отказва от всички тези начинания, при това по нетипичен за него начин – по средата, очевидно все още неоткрил това, на което да посвети ума и сърцето си.

1946-а е тежка за Япония. Икономиката е в колапс. Госпожа Сачи Хонда знае, че семейството ѝ зависи от нея. Всеки ден тя обикаля с разнебитен велосипед из родния си Хамамамоцу, за да търси храна за семейството си, и винаги се връща крайно изтощена. С малко изобретателност господин Хонда монтира 2-бутален 50-кубиков армейски генератор на семейния велосипед, добавя бутилката за вода на Сачи и така се получава моторизирано двуколесно, което ще улесни всекидневието на съпругата му. Нарича го “Bata Bata Bike” заради звука, издаван от двигателя. Това е първата Honda в историята. Основаван е и „Институт за технически изследвания на Хонда“ (Honda Technical Research Institute), а през 1947 г. започва производството на първия продукт на компанията –2-тактов 50-кубиков двигател A-type. На 24 септември 1948 г., преди точно 75 години, е положено началото на Honda Motor Co. Ltd. Капиталът е 1 млн. йени, а служителите – едва 34, заедно със Соичиро Хонда.

Първият мотоциклет е кръстен Dream (мечта) и е оборудван с 98-кубиков двигател. Излиза на пазара през 1949 г. По това време към Honda се присъединява Такео Фуджисава, считан за втори баща на компанията. Хонда се занимава с технологиите, а Фуджисава отговаря за корпоративното управление и продажбите.

Най-големият производител на мотоциклети в света

През 1950 г. компанията открива филиал в Токио, където е купена шивашка фабрика и е преправена на завод за мотоциклети. Именно там започва производството на Dream Type D, заменен година по-късно от Dream Type E, развиващ макс. скорост 70 км/ч. През 1952 г. централата на Honda е преместена в Токио.

През 1954 г. акциите на Honda Motor излизат на токийската борса, започват и продажбите на скутера Juno K-type, предлаган и в САЩ. Honda се впуска и в моторните спортове, отборът ѝ участва в международното стезание Sao Paulo и Isle of Man TT във Великобритания.

Именно на последното Соичиро Хонда се запознава с европейската автомобилна промишленост. През 1955 г. Honda вече няма конкуренция в родината си по производство на мотоциклети. Пуснати са и нови модели – Benly JB, Dream SA, Dream SB-type. Следва дълга поредица от победи на мотоциклетните писти, а през 1959 г. Honda става най-големият производител на мотоциклети в света.

60-те и 70-те години - You Meet the Nicest People on a Honda!

60-те години са белязани със завладяването на европейските пазари. Отворени са представителства на марката в Германия, Белгия, Франция, започва и рекламната кампания под надслов "You Meet the Nicest People on a Honda". Стойността ѝ е 5 млн. долара, създаден е нов имидж – весело семейно превозно средство на две колела за хората от средния клас. След като става №1 на мотоциклетния пазар, Honda за първи път атакува автомобилния през 1963 г. с неголемия спортен модел S500. През 1964 г. Honda записва първото си участие във Формула 1 и отборът ѝ се пуска в клас 1500 куб. см на състезанието в Германия. Следва серия от нови и успешни модели като S600, N360, S800, открито е представителство в Лондон.

През 1971 г. на ход е двигателят CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion), първият от серията силови агрегати, отговарящ на екологичните регулации за 1975 г. Следващата година е наистина историческа за Honda, защото именно тогава дебютира емблематичният Civic. По това време марката вече си е извоювала репутацията на производител на компактни и нескъпи автомобили. След дългогодишно вещо управление Соичиро Хонда и Такео Фуджисава се оттеглят от компанията през 1973 г., но остават като надзорни съветници и продължават лично да тестват всеки нов модел. Президент на компанията става Кийоши Кавашима. Технологията CVCC е толкова успешна, че Honda става доставчик на Isuzu Motors и Chrysler Corporation, за нея е подписан и лиценз с Ford Motor.

Когато през 1974 г. в Япония настъпва нефтена криза, редица автомобилни производители започват да свиват производството, но Соичиро Хонда постъпва наопаки, като го удвоява и сваля цените. И се оказва прав за разлика от другите японски автомобилни марки – компанията увеличава продажбите си със 76%. През 1976 г. за първи път на ход е още един успешен модел – седанът Accord, а две години по-късно идва и култовият Prelude. През 1980 г. Honda влиза в тройката на най-големите японски производители.

Хитовете на 80-те и 90-те

През 1983 г. Honda се завръща във Формула 1 след 15-годишно прекъсване, а болидите ѝ са пилотирани от знаменитите Ален Прост и Аертън Сена. Този период е последван от шестгодишна доминация сред конструкторите и пилотите. През 1985 г. изгряват звездите Life, Integra и Legend. 80-те завършват с едно знаменателно събитие - Соичиро Хонда става първият азиатец, влязъл в залата на автомобилната слава в САЩ.

90-те години започват с дебюта на легендата NSX, която хвърля ръкавица Ferrari. Същевременно Dream, колата на Honda със слънчеви батерии, се класира втора в състезанието World Solar Challenge. След смъртта на Соичиро Хонда през 1991 г. компанията продължава смело напред. Само пет години след това тя анонсира появата на хуманоидния робот, а година след това излиза Honda EV PLUS – електромобил, отдаван под наем, разработват се хибридни модели със системата IMA, пуснати са в производство двигателите ZLEV с нулево ниво на вредни емисии. През 1998 г. Honda отбелязва половинвековната си успешна история с нова система на разпределение на горивото – Hyper VTEC, появяват се моделите S2000 и HR-V и за трети път марката се завръща във Формула-1 с отбора BAR (British American Racing).

На българския пазар Honda стъпва с официално представителство през 1992 г. чрез компанията Бултрако АД, която представлява марката и до днес и миналата година отбеляза своята 30-годишнината с откриването на най-големия търговско-сервизен комплекс за мотоциклети у нас.

Милениум и роботика

Новото хилядолетие Honda отбелязва с представянето на хуманоидния робот Asimo, създаден за функционален домашен помощник. През 2001 г. дебютира моделът Fit (Jazz за Европа). Днес Honda е сред най-динамично развиващите се компании не само в бранша, а и в сферата на навигационните системи, строителството на екологично чисти заводи, извънбордови двигатели за плавателни съдове, градинска техника, генератори и самолети. В световен мащаб все още е производител номер едно на мотоциклети и двигатели от всякакъв тип.

При това все още е една от независимите компании, неподчинила се на тенденцията за обединения в големи концерни. Honda смело гледа към бъдещето и е поела ангажимент за пълна електрификация на гамата си до 2030 г., нещо което беше постигнато предсрочно с обновената хибридна гама и новите поколения на Jazz, Civic, HR-V и CR-V, както и с напълно електрическия Honda e. Два абсолютно нови модела на японската марка дебютират още тази година в лицето на ZR-V и e:Ny1. Общо 30 електрически модела до 2030 г. в глобален мащаб предвижда компанията, като гамата ще бъде всеобхватна – от компактни лекотоварни за малкия бизнес до големи флагмански автомобили.

ЦИФРИ И ФАКТИ НАКРАТКО

1936 г. Първото състезание на Соичиро Хонда в “All-Japan Rally”

1937 г. Първата компания на С. Хонда “Tokai Seikai Heavy Industry” (TSHI)

1942-1945 г. С. Хонда продава (TSHI) на “Toyota Motor”

1946 г. С. Хонда създава Honda Technical Research Institute (HTRI)

1947 г. Излиза първият продукт на С. Хонда – A-TYPE, двигател с мощност ½ к.с., монтиран на велосипеди

1948 г. С. Хонда заедно с Такео Фуджисава основават Honda Motor Co – излиза 90-кубиковият B-TYPE

1949 г. Първият мотоциклет на “Honda Motor Co” ”D-TYPE”, наричан още “The Dream”, с двутактов двигател

1953 г. създадено е направлението Honda Power Equipment с техника за дома и градината

1958 г. Дебютира Super Cub, най-продаваното МПС в света. Днес над 100 млн. от него се движат по пътищата на света

1963 г. Първият автомобил на Honda - неголемият спортен модел S500

1964 г. Първото участие на Honda във Формула 1

1964 г. Излиза спортният автомобил S600 roadster и мотоциклетите С95 и СВ160

1965 г. Първата победа в Гран при на Мексико

1965 г. Honda стъпва на европейския пазар

1972 г. Дебют на модела Civic

1976 г. Премиера на успешния седан Accord

1985 г. Изгряват звездите Life, Integra и Legend

У нас

1992 г. Основано е официално представителство на Honda в България

1997 г. Дебютира първата генерация на станалия по-късно бестселър Honda CR-V

1998 г. Първото издание на бизнес-самолета Honda Jet

1999 г. Премиера на първото издание на Honda HR-V

2001 г. Първата генерация на Honda Jazz