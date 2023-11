Илон Мъск се пошегува с Lucid за приемането на NACS

Lucid обяви, че ще използва NACS портове за зареждане на своите електромобили от 2025-та и изглежда това се е харесало изключително много на изпълнителният директор на Tesla, който не пропусна да го коментира в социалната мрежа X. Там Мъск направи публикация в типично свой стил.

„Това сигурно е било горчиво хапче за преглъщане", завършвайки публикацията си с емотикон. Като се има предвид продължаващото съперничество между Tesla и Lucid, може да се предположи, че висшите ръководители на последната не са го намерили за особено забавно.

That must have been a bitter pill to swallow 😂

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2023

Това не е първият случай, в който Мъск коментира публично делата на Lucid. През август 2022 г. той отново го направи във връзка с бавния производствен темп, като се шегува, че през второто тримесечие на 2022 г. е имал повече деца, отколкото електромобили, произведени от конкурента на Tesla. Един месец по-рано той заяви, че и Lucid, и Rivian "вървят към фалит", освен ако "не намалят драстично разходите си".