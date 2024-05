Suzuki Jimny "изпробва" външния вид на Lancia Delta Integrale и Renault 5

Токийското тунинг студио DAMD започна да продава стилни пакети за новото Suzuki Jimny / Jimny Sierra, представено през януари 2024 година. Пакетите са два - Little 5 и Little D. Първият трансформира японското SUV с рама като Renault 5 Turbo от 80-те години. Второто е препратка към Lancia Delta Integrale от 1991 година.

Little D включва нова решетка, масивни вложки на калниците, нови брони и заден спойлер в стила на италиански хечбек. Включена е и нова оптика: четири кръгли фара, правоъгълни фарове за мъгла и типичната за Lancia радиаторна решетка.

Задните калници ще бъдат от фибростъкло. Останалите елементи от аеродинамичния пакет са форматирани от ABS материал. Каросерията ще бъде боядисана с червен емайл в характерния нюанс Delta Integrale. Този пакет струва $3.250 без боядисването.

Little 5 предлага подобен комплект, но във "френски" стил. По-специално, правоъгълни фарове с тесни вертикални ленти за мигачите. Освен това разширенията на калниците и задният спойлер изглеждат малко по-различно от тези на Little D. Друга особеност са стикери "Non TURBO" на вратите.

Каросерията ще бъде боядисана в характерния "френски" нюанс на синьото. Материалите на елементите по екстериора са същите като в първия пакет. Тук са налични и халогенни фарове произведени от японската фирма KOIO. Такъв стилизиращ пакет ще струва на собственика на 3 040 долара.

Джантите и в двата случая са алуминиеви OZ Racing в бяло. Но те не са включени в пакетната цена.