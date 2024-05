Всичко за новата евтина Kia или ще се превърне ли EV3 в своеобразен "game changer"

Kia разкри своя най-силен коз - EV3 , компактен автомобил с голяма батерия и достъпна цена. Може ли това да промени играта при електрически автомобили? Линиите и дизайнът като цяло отразяват това, което вече сме виждали през последните години.

Kia реши да предложи важен, ясен отпечатък за своите автомобили, особено що се отнася до електричеството. Автомобилът има индивидуалност, дълъг е 4.30 метра, като този кросоувър е способен да оптимизира пространството с истинския си ключов елемент: платформата E-GMP, истинска повратна точка в процеса на електрификация на корейския производител и функционална основа за EV6 и EV9.

Екстериор

Стилистичната пътека на мотото „противоположностите се привличат“ се изразява в много тънки предни фарове тип ипсилон, но способни да прорязват предната част, подчертавайки предния капак, който е плосък, но преди всичко изключително чист в своите линии. По подобен начин профилът се характеризира и с врати с изключително чисти повърхности въпреки обичайния мотив на перваза. И тогава идват интересните арки на колелата - квадратни, но скосени, за да направят всичко по-малко ъгловато.

Задницата предлага повече динамика без преливане. Задното стъкло е наклонено, но с много изчистени линии, покрито от подчертан спойлер, който също държи въртележките далеч. Стоповете заемат обичайния мотив, но преливат на височината на калниците.



Kia EV3 (2024): размери

Модел Дължина широчина Височина Междуосие

Kia EV3 4,30 метра 1,85 метра 1,56 метра 2,68 метра

Интериор

Качването на пътниците отзад е лесно благодарение на ъгъла на отваряне на вратите, а много широките гумени кори на вратите са поразителни. Така че човек предполага - нивото на звукоизолация трябва да е доста добро. Има място както за главата, така и за коленете и краката. EV3 предлага и два вентилационни отвора, но няма независим климатичен контрол, с изключение на охлаждането на седалките.

Отпред обаче нещата стават интересни. Започваме с тройния монитор от 12.3 инча от страната на водача, 5-инчов в средата и 12.3 инчов в центъра на таблото за управление на инфоразвлекателната система. Говорим за модул, който повтаря концепциите, които вече сме виждали при Kia EV9, но със система ChatGPT.

Между другото: колата има много гениален е плъзгащият се подлакътник, който също включва бутони за управление на камери и паркиране. Таблото като цяло е наистина добре развито, с рециклирани материали, които също могат да бъдат сканирани чрез QR код, за да се види по-добре генезисът на тези елементи.

Връщайки се към софтуерната система, заслужава да се подчертае еволюцията и по отношение на ADAS (усъвършенствани системи за подпомагане на водача) за автомобил от тази категория, като се има предвид и аварийната система, представена така, че в случай, че водачът не реагира на командите - с активиран круиз контрол - колата, в пълна автономност, може да намали до спиране в зона за безопасност, смяна на лентата, активиране на четирите аварийни индикатора и дори отваряне на вратата.

Задвижване, батерия, зареждане

Нека сега да преминем към по-техническите въпроси. Моторът е синхронен двигател с постоянен магнит, способен да доставя 204 коня мощност. Към този двигател, разположен на предната ос, е включен пакет батерии, наличен в два различни размера: 58 kWh и 81 kWh.

Това вероятно е един от ключовите елементи на този автомобил: наличието на такъв голям пакет батерии в 4.30-метров автомобил може да направи всичко различно. Не че някои съперници не се доближават, напротив, но към днешна дата тази Kia е на практика с рекорд по капацитет.

Това ще се превърне в наистина интересен пробег, след се има предвид много доброто управление на енергията, което Kia въведе през последните години. И не говорим само за по-калибрирано и икономично потребление, но и за технологичния принос по отношение на самото „възвръщане“ на енергията.

Всъщност Kia EV3 може също да се държи като powerbank и следователно да подава енергия обратно в мрежата. Следователно е оборудван с технологиите Veichle To Load, Veichle to Grid и Veichle to Home.

Говорейки за мощност и зареждане, като същевременно поддържа 400-волтова архитектура, EV3 презарежда в променлив ток с изходна мощност от 11 kW (но 22 kW зарядно ще пристигне като опция), докато при постоянен ток ще достигне 128 kW. Добра мощност, не отлична.

На въпрос защо тази кола няма по-висока пикова мощност на зареждане, инженерите на Kia посочват, че в действителност би било възможно да се увеличи тази цифра, но вместо това е за предпочитане кривата на мощността да се запази по-плоска и по този начин постоянно да се поддържа 128 kW стойност.

Kia EV3 ще излезе на пазара през октомври, но предварителните поръчки могат да започнат по-рано. Цената на двете версии все още не е финализирана, но това, което беше обещано е, че версията с по-малък пакет батерии ще попадне „и то с много“ в диапазона под 30 000 евро.