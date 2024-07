Путин подари на Ким Чен Ун руска лимузина Aurus с части от... Южна Корея!

Смеейки се и шегувайки се, руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун минаха през Пхенян миналата седмица в произведена в Русия лимузина Aurus, за да демонстрират своя антизападен съюз. Aurus-ът е подарък от руския президент, който дори седна зад волана на лимузината. Но парадоксът, както посочва Ройтерс, е че лимузината, която се позиционира като "руска кола", е сглобена от чужди части, много от които са южнокорейски.

Когато беше представен през 2018 година, луксозният седан трябваше да представи луксозна руска кола и да намали зависимостта от вносни технологии и стоки. Впоследствие се оказа, че това не е точно така. Митническите записи показват, че компанията, която го произвежда, използва вносни части на стойност милиони долари, много от които идват в Русия от това, което Ким описа като "основния враг" на страната си - Южна Корея.

Между 2018 г. и 2023 г. Русия е внесла оборудване и компоненти на стойност най-малко 34 милиона долара за сглобяване на автомобилите и мотоциклетите Aurus, според митническите доклади, разгледани от Ройтерс. Ройтерс няма достъп до по-нови данни. Вносът включва части за каросериите на стойност близо 15.5 милиона долара, сензори, програмируеми контролери, превключватели, заваръчно оборудване и други компоненти, внесени от Южна Корея, Китай, Индия, Турция, Италия и други страни от ЕС.

Чуждестранните доставки за Aurus продължават и след пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Внесени са части и оборудване на стойност почти 16 милиона долара, от които части за пет милиона, произведени в Южна Корея. Ройтерс не успява да определи точно какви южнокорейски части са се озовали в колата, подарена на Ким, но такива със сигурност има в нея.

Седанът Aurus е разработен от руския държавен изследователски институт NAMA в партньорство с руския производител на автомобили Sollers (SVAV.MM), но и с инженерното сътрудничество на Porsche. Aurus Motors и нейният главен изпълнителен директор Андрий Панков не отговориха на запитване на Ройтерс за коментар относно използването на чужди части, особено от Южна Корея, в техните автомобили.

Компанията стартира официално производство в Татарстан, руски регион, на около 1000 км от Москва, през 2021 г. - преди това колите се произвеждаха в малък експериментален мащаб в НАМИ. Тази година ще започне допълнително производство в Санкт Петербург в бившия завод на Toyota.

Toyota е един от многото чуждестранни автомобилни производители, които напуснаха руския пазар след нахлуването в Украйна, което Русия нарича "специална военна операция". Изтичането създаде ниша, която бързо беше заета от китайски производители, бързо завладявайки повече от половината пазарен дял и демонстрирайки ограничения вътрешен производствен капацитет на Русия.

Южнокорейските фирми бяха сред най-големите доставчици на Aurus, включително производителя на промишлено оборудване Kyungki Industrial Co, производителя на части за каросерията BYT CO LTD и доставчика на батерии Enertech International Inc. Италианският производител на пластмасови части Industrie Ilpea Spa и хонконгската компания Rain Electronics също станаха доставчици на продукта.

Представител на Kyungki Industrial Co потвърди, че компанията е доставяла части на Aurus LLC и продължава да го прави. Компанията не е загрижена за възможни санкции, каза служителят, отказвайки да предостави повече подробности. Rain Electronics не можа да бъде открита за коментар. Когато кореспондент на Ройтерс посети адреса, посочен онлайн като офис на компанията в Хонконг, нямаше следа от Rain Electronics.

BYT CO LTD, Enertech International и Industrie Ilpea Spa не отговориха на исканията на Ройтерс за коментар. Aurus Senat, стилизиран след ретро лимузина ZIL от съветската епоха, е официалната президентска кола на Русия, използвана от Путин при встъпването му в длъжност през 2018 г. и 2024 г.

Сега Путин подари на Ким, за когото се смята, че е страстен автомобилен ентусиаст, две коли Aurus, първо по време на посещението на Ким в Русия през февруари и малко по-различен модел в Северна Корея през юни. Цените на автомобилите Aurus - четири модела, включително SUV и бронирана версия - започват от 46,625 милиона рубли ($528 356). Сред клиентите е и президентът на Туркменистан Сердар Бердимухамедов. Според руската аналитична агенция "Автостат" през 2023 г. Aurus е продал 107 автомобила в Русия.