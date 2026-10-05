Голяма американска компания подписа два газови договора във Венецуела

Американската енергийна компания Baker Hughes подписа две споразумения за развитие на природния газ и енергийната инфраструктура във Венецуела. Едното е стратегически съюз с държавната PDVSA, Lindsayca и Fulcrum LNG, а второто е меморандум за разбирателство с New Stratus Energy.

Партньорството с PDVSA е насочено към възстановяване и разширяване на газовата инфраструктура по цялата верига – от разработването на находища и добива до преработката, транспорта, вътрешните доставки и потенциалния износ. Компаниите ще работят по конкретни проекти за модернизиране на съществуващи съоръжения и изграждане на нови мощности.

„Централна цел на тези партньорства е развитието на интегрирана газова верига, която да превърне значителните ресурси на Венецуела в надеждни вътрешни доставки и бъдещи възможности за износ“, заяви главният изпълнителен директор на Baker Hughes Лоренцо Симонели. По думите му страната има потенциал да се превърне в значим участник на променящия се световен енергиен пазар.

В краткосрочен план компаниите ще проучват нужните ремонти и подобрения, за да се увеличат доставките на природен газ за местния пазар и за производството на електроенергия. В по-дълъг период ще бъде оценявано изграждането на инфраструктура за пренос и втечнен природен газ с отворен достъп, която да позволява на PDVSA и други производители да реализират ресурсите си.

Рамково споразумение без обявена стойност

Baker Hughes уточни, че съюзът е рамка за сътрудничество, а не окончателен договор за конкретен обект. Всеки проект ще изисква отделни споразумения, одобрения от участващите компании и съобразяване с американските санкции и правилата за контрол на износа. При необходимост ще бъдат нужни разрешения от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Финансовата стойност на договореностите и сроковете за изпълнение не са обявени. Не е посочено и кога може да започне строителството на конкретни съоръжения. Baker Hughes заяви, че целта е да се създадат условия за първия износ на втечнен природен газ, произведен във Венецуела.

Отделният меморандум с New Stratus Energy предвижда подкрепа за бъдещи петролни и газови проекти в страната. Той включва използване на технологии за проучване, сондиране, добив, преработка, производство на електроенергия и намаляване на емисиите.

На 2 октомври венецуелската президентка Делси Родригес прие делегация на Baker Hughes, водена от Симонели. На срещата са обсъждани оперативни партньорства, газови проекти и инфраструктура за континенталните газови находища, съобщиха венецуелските власти.

Baker Hughes посочва, че присъства във венецуелския енергиен сектор повече от 60 години. Инсталираната ѝ база в страната включва над 1200 системи за добив на петрол и около 240 турбомашини в 23 обекта.