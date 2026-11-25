Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ природният газ през декември да струва 66,83 евро за мегаватчас. Това е увеличение с 14,38% спрямо утвърдената цена за ноември от 58,43 евро за мегаватчас.

Откритото заседание е насрочено за 10:00 часа в сградата на КЕВР. Регулаторът ще разгледа доклада по заявлението на обществения доставчик за цената, по която „Булгаргаз“ продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената стойност е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Тя все още не е окончателна, тъй като решението за декемврийската цена ще бъде взето от КЕВР след обсъждането на заявлението и доклада.

Как е формирана предложената цена

В ценовия микс за декември са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала за втечнен природен газ край Александруполис, втечнен газ през Турция и количества от подземното газово хранилище „Чирен“.

В обосновката си „Булгаргаз“ посочва:

„Предложената цена е с над 20% по-ниска от цените на европейските газови пазари.“

Като сравнение дружеството посочва данни към 9 ноември. Тогава цените купува/продава на нидерландския хъб TTF са били 81,55/82,05 евро за мегаватчас, на германския VTP – 83,305/83,345 евро, а на австрийския VTP – 84,025/84,175 евро. Цената на газовия хъб „Балкан“ е била 80,46 евро за мегаватчас.

Предишното увеличение

КЕВР утвърди за ноември цена от 58,43 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Тя беше с 32,52% по-висока спрямо цената за октомври.

Ако предложението за декември бъде одобрено, цената на природния газ ще се повиши с още 8,40 евро за мегаватчас спрямо ноемврийското равнище. Това ще бъде цената на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикациите, преди начисляването на останалите компоненти.

Източници: novini.bg, bta.bg