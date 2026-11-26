„Булгаргаз“ настоява „Топлофикация София“ да признае задължения за 301 942 297,70 евро по 39 неплатени фактури за природен газ, доставен през 2024 г. Газовият доставчик е дал срок до 31 декември 2026 г. за подписване на споразумение, като предупреждава, че при отказ ще започне поетапно да завежда съдебни искове.

В писмото си „Булгаргаз“ посочва, че давността по вземанията изтича през 2027 г. Изричното признаване на задълженията би прекъснало давностния срок. При съдебно събиране допълнителните разноски за „Топлофикация София“ могат да надхвърлят 12 млн. евро, съобщи bTV.

Изискана е информация за плащанията

До 5 декември „Булгаргаз“ очаква пълна информация за финансовото и ликвидното състояние на столичното дружество. Сред изисканите данни са 13-седмична прогноза за паричните потоци и актуализиран график за плащанията.

Общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ е 971 млн. евро. Проблемът се задълбочава на фона на необходимостта дружеството да финансира текущите доставки за отоплителния сезон. Заявените количества природен газ са около 5 млн. MWh, чиято стойност при посочените от „Булгаргаз“ европейски котировки е приблизително 500 млн. евро.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски заяви, че от май по сметките на дружеството не са постъпвали плащания от „Топлофикация София“, с изключение на средствата, превеждани чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Очакваното финансиране от фонда е 103 млн. евро, а останалата сума трябва да бъде осигурена от газовия доставчик. По разчетите на „Булгаргаз“ това може да увеличи дълга на столичната топлофикация до около 1,38 млрд. евро в края на сезона.

„Топлофикация София“: Нямаме възможност за по-големи плащания

„Топлофикация София“ заяви, че осъзнава необходимостта от уреждане на натрупаните задължения, но настоящото ѝ финансово състояние не позволява по-големи плащания към „Булгаргаз“.

„Настоящото ликвидно състояние не позволява извършването на плащания в по-голям размер“, заявиха от „Топлофикация София“.

Дружеството посочи, че средствата от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които се превеждат директно на „Булгаргаз“, са негови средства и с тях се погасяват задължения. Като причини за финансовите затруднения са посочени натрупаните през годините дългове, регулаторният модел, цената на природния газ и високата лихва.

Задълженията на „Топлофикация София“ към държавните енергийни дружества надхвърлят 1,3 млрд. евро. По данни, представени от енергийния министър Ива Петрова и ръководството на „Булгаргаз“, около 900 млн. евро са към газовия доставчик, а над 400 млн. евро са към Българския енергиен холдинг.

Следващият ключов срок е 5 декември, когато „Булгаргаз“ очаква финансовата информация и графика за плащанията. До края на годината трябва да стане ясно и дали „Топлофикация София“ ще подпише споразумението за признаване на близо 302 млн. евро. При липса на подпис газовият доставчик заявява, че ще премине към съдебно събиране на вземанията.

Източници: btvnovinite.bg, dnes.bg