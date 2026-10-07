Горивата в Италия поскъпнаха след края на дизеловата отстъпка

Горивата в Италия отново поскъпнаха, след като изтече отстъпката от акциза върху дизела. Намалението беше в размер на 6 евроцента на литър, но правителството не го удължи.

С отстъпката беше свързан ценови таван от 1,99 евро за литър бензин и 2,19 евро за литър дизел. Той беше въведен от италианската компания „Ени“, а впоследствие последван и от други петролни компании. След отпадането на намалението таванът за дизела се повиши до 2,25 евро за литър.

Потребителски организации настояват за мобилен акциз

Потребителските асоциации Codacons и UNC реагираха остро на решението. Те заявиха, че „правителството не спазва обещанията си“ за въвеждане на механизъм за мобилен акциз.

Механизмът трябва да бъде уреден с междуведомствен указ на министерствата на околната среда и икономиката. Документът все още не е издаден.

Според двете организации от миналия март италианците не се ползват с отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат единствено на отделни инициативи на петролните компании.

Правителството запазва средства за бюджета

Намалението на акциза върху дизела е отпаднало седмица след като „Ени“ въведе ценовия таван. Правителството не го е подновило с намерение да запази финансови ресурси за следващия бюджетен закон.

Засега няма данни за ново удължаване на отстъпката или за издаване на обещания указ, който да въведе механизма за мобилен акциз.

Източници: bnrnews.bg