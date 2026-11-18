Италия може да излезе от процедурата на Европейския съюз за прекомерен бюджетен дефицит през 2027 г., ако окончателните данни за 2026 г. потвърдят дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт. Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че при това условие процедурата може да бъде прекратена още през пролетта.

„Ако данните за 2026 г. потвърдят бюджетен дефицит под 3% от БВП, ще оценим дефицитите за 2027 и 2028 г., за да установим дали превишаването на този праг се обяснява изцяло с използването на предоставената фискална гъвкавост“, каза Домбровскис пред журналисти в Брюксел. По думите му, ако това бъде потвърдено, процедурата може да бъде прекратена през пролетта на 2027 г.

Според есенната прогноза на Европейската комисия бюджетният дефицит на Италия ще бъде 2,9% от БВП през 2026 г. Това би било първото му вместване под европейския праг от 3% от 2019 г. насам. Комисията обаче очаква дефицитът да се увеличи до 3,5% през 2027 г., а през 2028 г. да се понижи до 3,2%.

Фискална гъвкавост за отбрана и енергетика

Предвижданото покачване на дефицита е свързано с намерението на италианското правителство да използва националната клауза за дерогация в европейските фискални правила. Тя позволява временно отклонение от ограниченията при определени разходи, включително за отбрана и енергийна устойчивост.

Брюксел ще трябва да прецени дали превишаването на прага от 3% през 2027 и 2028 г. се дължи изцяло на тази допустима фискална гъвкавост. Именно тази оценка ще бъде решаваща за евентуалното прекратяване на процедурата, въпреки че прогнозният дефицит отново ще надхвърли европейския лимит.

Излизането от процедурата е дългогодишна цел на италианския министър на икономиката Джанкарло Джорджети. То би дошло преди парламентарните избори, насрочени за 2027 г., след период, в който Рим настояваше европейските институции да отчетат специалните изключения при оценката на публичните финанси.

Дългът остава основният проблем

Намаляването на бюджетния дефицит няма да премахне натиска върху италианските публични финанси. Според прогнозите на Европейската комисия през 2026 г. Италия ще изпревари Гърция по съотношение на държавния дълг към БВП и ще стане най-задлъжнялата икономика в еврозоната по този показател.

Това означава, че евентуалното прекратяване на процедурата ще бъде последвано от необходимостта Рим да запази строга бюджетна дисциплина. Високият държавен дълг ограничава възможностите за нови разходи и оставя страната изложена на натиск от по-високите разходи за обслужване на задълженията.

Домбровскис призова държавите членки да продължат да водят предпазлива фискална политика и да спазват правилата на Европейския съюз.

Източници: news.bg, investing.com, ansa.it