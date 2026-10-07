Богатите инвеститори посочват лихвите като най-големия риск

Лихвите и доходността са най-големият риск за глобалния икономически растеж според заможни инвеститори и семейни бизнеси, участвали в проучване на Deutsche Bank. 37% от анкетираните поставят този фактор на първо място, пред инфлацията и рисковете, свързани с изкуствения интелект.

Проучването е проведено по време на Emerging Markets Family Office Forum 2026 в Сингапур, който е събрал около 200 представители на семейни офиси и заможни частни лица. Инфлацията е посочена като най-голяма заплаха за растежа от 23% от участниците, а рисковете, свързани с изкуствения интелект, са получили 17% от отговорите.

Азия е лидер по очаквана геополитическа стабилност

Азия е определена от 73% от анкетираните като най-стабилния геополитически регион през следващите 12 месеца. На второ място са Съединените щати с 14%. Обединеното кралство и Европа получават по 6%, Латинска Америка е посочена от 4%, а Близкият изток - от 2% от участниците.

Резултатите показват, че инвеститорите разглеждат Азия не само като важен икономически център, но и като регион с по-предвидима геополитическа среда в краткосрочен план. Делът от 73% обаче отразява нагласите на участниците във форума, а не оценка на всички глобални инвеститори.

Сингапур се утвърждава като център за управление на богатство

„Международните семейства и техните семейни офиси търсят стабилност, стратегии за ограничаване на риска и глобална свързаност. Сингапур се превърна в един от ясните фаворити сред световните центрове за управление на богатство в тази променяща се среда“, заявява Марко Палиара, ръководител на развиващите се пазари в частното банкиране на Deutsche Bank.

Частното банкиране на Deutsche Bank управлява 732 млрд. евро към 30 юни, или около 819,77 млрд. долара по посочения в материала валутен курс. Банката предлага услуги за управление на богатство чрез 14 центъра по света.

Източници: reuters.com, investing.com, malaysia.news.yahoo.com