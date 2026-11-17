Deutsche Bank по погрешка е изпратила данъчните извлечения на 1586 сметки, включително свързани с Доналд Тръмп, до счетоводител на един клиент през март 2017 г. Получателят установил грешката по размера на файла, изтрил го и уведомил банката. Случаят е описан в международно разследване на Financial Times, основано на изтичане на повече от 15 милиона вътрешни документи на германската банка.

Документите са съдържали годишни данъчни извлечения и данни за сметки на клиенти от частното банкиране. Изпращането е извършено чрез DocuSign, а последвалата вътрешна проверка е установила, че файловете са били в споделена папка без ограничение на достъпа в системата On Demand.

„Ужасна грешка“, но без уведомяване на клиентите

Кристиан Зевинг, който по това време ръководи частното банкиране на Deutsche Bank, определя случая като „ужасна грешка“. Вътрешните документи показват, че ръководството обсъжда как да ограничи последиците и да избегне уведомяването на клиентите.

„Трябва да се обединим и да заемем отбранителна позиция, за да потвърдим факта, че не е настъпил пробив в сигурността на данните“, пише управляващият директор Франк Кунке.

В друг имейл Кунке нарича случая „катастрофа, но потенциално с ограничена външна видимост“. На 4 април 2017 г. той информира Зевинг, че инцидентът няма да бъде обозначен като „пробив в личните данни“, а като „освобождаване на цифрова единица“.

Банката все пак уведомява Федералния резерв на Ню Йорк. Сред обсъжданите въпроси са възможното отражение върху политически клиенти и необходимостта от уведомяване на засегнатите лица. На 6 април Зевинг съобщава, че ръководството е приело случая като „ситуация на косъм от инцидент“, а на 7 април регулаторът настоява за вътрешна проверка.

Връзката с Тръмп

Deutsche Bank започва отношенията си с Тръмп през 1998 г. и в продължение на две десетилетия е най-важният му кредитор. Банката прекратява новия си бизнес с него през 2021 г., когато той все още дължи над 300 милиона долара.

Изтичането се случва в момент, когато Тръмп е под силен обществен натиск да публикува данъчните си декларации. Той е сред малкото президенти на САЩ през последните шест десетилетия, които отказват да ги оповестят публично.

В публикуваните данни не се посочва дали Тръмп или останалите засегнати клиенти са били уведомени за изпращането. Deutsche Bank заявява, че описаните случаи са отминали и че контролите ѝ са били подобрени, съобщава Ройтерс.