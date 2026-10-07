UPS наема 100 000 сезонни работници за коледните празници

United Parcel Service ще наеме 100 000 сезонни служители в стотици локации в САЩ преди тазгодишните коледни и новогодишни празници. Новите работници ще сортират, преместват и доставят пратки в период, когато дневният обем на куриерските компании обичайно се удвоява, съобщи аг. Reuters.

Сезонните назначения обикновено се увеличават от края на ноември до началото на януари. UPS посочва, че предлага гъвкави смени, а за част от кандидатите има възможност за преминаване към постоянна работа. Компанията заявява още, че много от кандидатите могат да получат предложение за работа за по-малко от седем минути.

„Пиковият сезон е един от най-критичните периоди от годината за доставките и никой не се справя по-добре от UPS“, заяви Мат Гъфи, главен директор на компанията за вътрешните операции.

По думите му UPS е готова да обслужи търсенето в период, в който натоварването на мрежата достига най-високите си нива. Компанията очаква празничният сезон да започне да се отразява най-силно върху обработката и доставката на пратки в края на ноември.

Наемането идва след съкращения

Планът за сезонни назначения е обявен на фона на свиване на постоянната работна сила на UPS. През януари компанията съобщи, че възнамерява да съкрати до 30 000 оперативни позиции през 2026 г. и да затвори 24 обекта.

Мерките са част от промяна в стратегията на UPS, свързана със свиването на обемите пратки от Amazon - най-големия клиент на компанията. Куриерският оператор се стреми да намали зависимостта си от тези доставки и да насочи ресурс към по-печеливши направления.

Така едновременното съкращаване на постоянни позиции и наемането на сезонни работници отразява различни нужди на бизнеса. Постоянната мрежа се преструктурира според очакваните обеми през годината, докато временният персонал трябва да поеме краткотрайното увеличение на пратките около празниците.

Сезонните служители ще бъдат ангажирани основно по време на празничния пик, който за куриерския сектор традиционно приключва в началото на януари.

Източници: reuters.com, businesswire.com, apnews.com