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ОПЕК+ предупреди: Транспортът на енергийни товари поскъпна рязко
  Тема: Бъдещето на Газа

ОПЕК+ предупреди: Транспортът на енергийни товари поскъпна рязко

13 Октомври, 2026 10:47 375 1

  • опек+-
  • петрол-
  • енергийни доставки-
  • корабоплаване-
  • застраховане

Разходите за превоз и застраховане вече надхвърлят една трета от стойността на част от товарите

ОПЕК+ предупреди: Транспортът на енергийни товари поскъпна рязко - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Разходите за превоз и застраховане на енергийни товари са надхвърлили една трета от стойността на стоката, предупредиха министрите на ОПЕК и държавите производители извън организацията. Те се срещнаха в Рияд, за да обсъдят нарушенията в енергийните потоци и последиците за петролните пазари.

Според изявлението, цитирано от аг. Reuters, поскъпването затруднява навременното и ефективно транспортиране на суров петрол и рафинирани продукти. Министрите заявиха, че високите разходи вече създават допълнителен натиск върху световната икономика.

„Осигуряването на сигурността на международните морски маршрути и непрекъснатото движение на енергията е от решаващо значение“, заявиха участниците.

По-високи разходи по цялата верига

ОПЕК+ предупреди, че увеличените разходи за транспорт и застраховки постепенно се прехвърлят по цялата петролна верига. Това увеличава тежестта както върху производителите, така и върху купувачите, дори когато физическите количества петрол и горива продължават да се движат.

По-скъпото и по-рисково корабоплаване може да оскъпи доставките за рафинериите и крайните пазари. Според министрите ефектът се проявява чрез по-високи разходи за енергия и допълнителен инфлационен натиск.

ОПЕК+ запазва координацията

Държавите от групата заявиха, че ще продължат да следят пазарните условия и да координират действията си с правителства, представители на индустрията, Международния енергиен форум и Международната агенция по енергетика.

На 4 октомври Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решиха да запазят за ноември производствените си равнища от септември. Следващото заседание на Съвместния министерски комитет за мониторинг е насрочено за 29 ноември.

ОПЕК вече определи защитата на международните морски маршрути като критична за непрекъснатите енергийни доставки. Организацията предупреди и че атаките срещу инфраструктура или прекъсването на корабоплаването увеличават нестабилността на пазара.

Източници: reuters.com


Саудитска Арабия
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  • 1 Тамам

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    Бензин- нема. Ток -Йок. Че и война ни чака.

    11:02 13.10.2026