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Китайският внос притиска българските производители на мебели

Китайският внос притиска българските производители на мебели

13 Октомври, 2026 11:45 600 6

  • мебели-
  • китайски внос-
  • български производители-
  • бкдмп-
  • европейска мебелна индустрия

Вносът на мебели от Китай почти се е удвоил за пет-шест години

Китайският внос притиска българските производители на мебели - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Вносът на мебели от Китай почти се е удвоил през последните пет-шест години, а това поставя българските и европейските производители под все по-силен натиск. Предупреждението отправи проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, в предаването „Бизнес старт“.

„За последните 5-6 години вносът от Китай се увеличил почти два пъти – това е сериозен ръст. Това е натиск върху мебелния бранш в цяла Европа. Това е предпоставка за затваряне на предприятия, за намаляване на работни места“, заяви Живков.

Столовете са сред най-засегнатите изделия

Най-силно засегнати са производителите на масови и дребноразмерни мебели, особено на столове от бук, иглолистна дървесина и метал. При кухненските мебели натискът е по-слаб, тъй като те обикновено се изработват по индивидуални размери, имат по-висока сложност, а превозът на обемисти готови изделия е по-скъп.

Според Живков конкурентното предимство на китайските производители идва от по-евтините метал, пластмаса и текстил, по-ниската себестойност на труда и мащабната технологична модернизация. В същото време европейските компании са изправени пред нови изисквания, свързани с околната среда и кръговата икономика, които се отразяват на крайната цена.

Браншът поставя въпроса за контрола

Председателят на БКДМП твърди, че при вносните мебели няма достатъчно реален контрол върху якостта на изделията и вложените материали. По думите му не е ясно дали системно се проверява наличието на вредни вещества и дали стоките отговарят на изискванията за безопасност.

„На практика не се контролира. Аз поне не знам да се изпитват мебели за съответни показатели на якост при внос“, коментира проф. Васил Живков.

Европейската мебелна индустрия обединява около 130 000 предприятия, осигурява работа на приблизително 1 милион души и генерира над 100 милиарда евро оборот. Според БКДМП натискът вече се усеща и в България – две трети от анкетираните фирми са отчели спад на производството и продажбите, а 55 процента от износителите са посочили влошаване на резултатите.

Искат европейски мерки и реципрочност

Българските производители свързват състоянието на сектора и с охлаждането на пазара на жилища и строителството. След силното търсене през предходния период оборотите и производствените обеми намаляват, въпреки че броят на новооткритите и затворените предприятия остава сравнително балансиран.

От бранша настояват Европейската комисия да предприеме мерки за защита на местното производство. Сред обсъжданите варианти са квоти за вноса и реципрочност, тъй като европейските компании срещат сериозни изисквания при опит да продават мебели на китайския пазар.

„Може би към този момент един от вариантите е да има някакви квоти. Да има някаква реципрочност на пазарите, защото ако така продължава вносът на китайски мебели, в един момент наистина ще бъдем изправени до стената“, предупреди Живков.

Източници: plovdiv24.bg, bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Никой не се интересува от скъпи и некачествени мебели произведени в България,не че Китайските са по-добри но поне се изработват от качествено ПДЧ

    Коментиран от #3

    11:51 13.10.2026

  • 2 Няма да ги подкрепя

    5 2 Отговор
    А българските производители на мебели внасят работници патладжани от Азия, а искат подкрепа. Да си видят дизайна и как да си купи човек предлаганата продукция. Интересно защо не протестират срещу вноса на мебели и платове от Турция?

    11:58 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    1 1 Отговор
    Същото е и с Китайските брички купуваш таблет на колела и доста производства щеглипнат кепенци. Китайците не играят по пазарните правила.

    12:12 13.10.2026

  • 5 Трьнчо

    3 0 Отговор
    Е, нари веригите за надутите цени казват Пазарна Икономика , сега тези защо реват

    12:22 13.10.2026

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор
    У икеа само българско производство, нали?

    12:27 13.10.2026