Китайският внос притиска българските производители на мебели

Вносът на мебели от Китай почти се е удвоил през последните пет-шест години, а това поставя българските и европейските производители под все по-силен натиск. Предупреждението отправи проф. д-р Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, в предаването „Бизнес старт“.

„За последните 5-6 години вносът от Китай се увеличил почти два пъти – това е сериозен ръст. Това е натиск върху мебелния бранш в цяла Европа. Това е предпоставка за затваряне на предприятия, за намаляване на работни места“, заяви Живков.

Столовете са сред най-засегнатите изделия

Най-силно засегнати са производителите на масови и дребноразмерни мебели, особено на столове от бук, иглолистна дървесина и метал. При кухненските мебели натискът е по-слаб, тъй като те обикновено се изработват по индивидуални размери, имат по-висока сложност, а превозът на обемисти готови изделия е по-скъп.

Според Живков конкурентното предимство на китайските производители идва от по-евтините метал, пластмаса и текстил, по-ниската себестойност на труда и мащабната технологична модернизация. В същото време европейските компании са изправени пред нови изисквания, свързани с околната среда и кръговата икономика, които се отразяват на крайната цена.

Браншът поставя въпроса за контрола

Председателят на БКДМП твърди, че при вносните мебели няма достатъчно реален контрол върху якостта на изделията и вложените материали. По думите му не е ясно дали системно се проверява наличието на вредни вещества и дали стоките отговарят на изискванията за безопасност.

„На практика не се контролира. Аз поне не знам да се изпитват мебели за съответни показатели на якост при внос“, коментира проф. Васил Живков.

Европейската мебелна индустрия обединява около 130 000 предприятия, осигурява работа на приблизително 1 милион души и генерира над 100 милиарда евро оборот. Според БКДМП натискът вече се усеща и в България – две трети от анкетираните фирми са отчели спад на производството и продажбите, а 55 процента от износителите са посочили влошаване на резултатите.

Искат европейски мерки и реципрочност

Българските производители свързват състоянието на сектора и с охлаждането на пазара на жилища и строителството. След силното търсене през предходния период оборотите и производствените обеми намаляват, въпреки че броят на новооткритите и затворените предприятия остава сравнително балансиран.

От бранша настояват Европейската комисия да предприеме мерки за защита на местното производство. Сред обсъжданите варианти са квоти за вноса и реципрочност, тъй като европейските компании срещат сериозни изисквания при опит да продават мебели на китайския пазар.

„Може би към този момент един от вариантите е да има някакви квоти. Да има някаква реципрочност на пазарите, защото ако така продължава вносът на китайски мебели, в един момент наистина ще бъдем изправени до стената“, предупреди Живков.

Източници: plovdiv24.bg, bta.bg