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Шеф на една от веригите у нас обясни как се формират надценките

Шеф на една от веригите у нас обясни как се формират надценките

22 Октомври, 2026 09:26 1 328 28

  • цени на храните-
  • надценки-
  • лидл-
  • милена драгийска-
  • български производители

Милена Драгийска заяви, че веригата работи с ниски маржове и не начислява допълнителни такси на доставчиците

Шеф на една от веригите у нас обясни как се формират надценките - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на „Лидл България“ Милена Драгийска отхвърли твърденията за надценки от 135% при масло, 85% при друг вид масло и сирене с доставна цена 1,92 евро, което се продава за 4,49 евро. „Категорично нито един продукт в „Лидл“ няма такава надценка“, заяви тя в ефира на Нова тв.

По думите на Драгийска компанията работи с ниски маржове на печалба. Тя посочи, че на всеки 100 евро оборот „Лидл“ печели между 2 и 5 евро. Главният изпълнителен директор допълни, че веригата работи с над 300 български производители, а износът на техни продукти чрез компанията се очаква да достигне 100 млн. евро през 2026 г. През миналата година стойността му е била 60 млн. евро.

Как се формират цените

Драгийска отхвърли съмненията, че отчетените ниски маржове могат да бъдат повлияни от консултантски договори или други разходи. „В нашите числа няма такова нещо“, каза тя и заяви, че компанията приветства проверките по цялата верига на доставки.

Според нея основният структурен проблем е липсата на достатъчно конкурентоспособно българско производство, което да покрива вътрешното потребление. Като пример тя посочи свинското месо, от което у нас се произвеждат не повече от 40% от необходимите количества.

Драгийска коментира и данните за надценки между 15% и 25%, посочени в доклад на Комисията за защита на конкуренцията, както и отделни примери за по-високи стойности. Тя постави под въпрос дали сравняваните продукти са напълно съпоставими заради разлики в качеството, състава и съдържанието на отделни съставки. „Не е шоколад и шоколад“, заяви тя.

Промоции и отношения с доставчиците

По думите на Драгийска промоционалните предложения за плодове и зеленчуци са се увеличили от осем на 13 седмично. Инвестицията в промоции е нараснала от условно 5% на 10%. Тя припомни и обещанието за потребителска кошница с поне 30 артикула, намалени с минимум 15%, като повече от половината продукти трябва да са български.

Главният изпълнителен директор отрече „Лидл“ да притиска производителите чрез допълнителни такси. Тя заяви, че компанията работи на принципа „нето-нето цена“ и не начислява такси за логистична база, вход, рафт или позициониране.

Сравненията с цените в Европа

Разликите между цените в България и други европейски държави Драгийска обясни с данъците, разходите за труд и различните икономически условия. Тя посочи, че заплатите у нас са нараснали с над 45% за последните пет години, докато увеличението в Западна Европа за последните три години е между 2% и 4% според представеното от нея сравнение.

Драгийска представи сравнение на 22 продукта от основната потребителска кошница в България и Германия. Според нея хлябът, свинското и пилешкото месо и яйцата са по-евтини у нас, но призна, че за други стоки цените в България са по-високи. За да бъдат надеждни подобни сравнения, трябва да се отчитат ДДС, промоционалните условия, разфасовките, качеството и конкретният търговски обект.

Като начин за ограничаване на разходите Драгийска посочи въвеждането на каси на самообслужване и оптимизирането на вътрешните процеси. Тя призова за по-голяма прозрачност по цялата верига на доставки, проверки на нерегламентирания внос и промени в политиката на субсидиране на земеделието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер от Варна

    38 1 Отговор
    ала-бала-портокала !

    09:27 22.10.2026

  • 2 Таа

    39 3 Отговор
    Слагачка лично е допринесла за надуването на цените, за да се мазнини на собствениците.
    Трепери единствено за собственото си уволнение, ако свалят цените.
    Най добрите предатели на България са българските предатели!

    09:31 22.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    35 1 Отговор
    Те големите вериги даже работят на загуба 😉

    09:32 22.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    21 1 Отговор
    Според мен едно хубаво избушване на тия от страна на целокупния народ ще им се отрази добре! Всеки да влезе и да си набере каквото иска!

    09:35 22.10.2026

  • 5 Що така

    28 1 Отговор
    Ние знаем как се формират надценките, правиш всички сметки + 30%-40% печалба и после слагаш 100% извънредни разходи за по сигурно и цената е готова, нали е пазарна икономика и клиента регулира цената хахаха, пазарна икономика голям смях хахаха клиента регулирал хахаха.

    09:35 22.10.2026

  • 6 ААА у нас

    3 0 Отговор
    Не ги формирам така цените.

    09:40 22.10.2026

  • 7 Магазинера

    19 0 Отговор
    Мбухахаха, тази мома трябва да бъде съдена за дезинформация и пропаганда. НЯМА акционер в света, който да е доволен на 5% камо ли на 3%. Тези дивотии може да ги приказва на шапката ми. Всеки средно интелигентен счетоводител може да ви докара резултатите до 3-5% печалба на хартия

    09:41 22.10.2026

  • 8 Стига бе

    16 0 Отговор
    Стига сте крали народа. Вие страх от БОГА нямате ли ? На ония свят никой не е завлякъл нищо.

    09:43 22.10.2026

  • 9 Лидл

    19 0 Отговор
    Кого лъжеш бе шефке ? Качеството ви е нула месото пълно с вода а и като ви види човек автопарка все нови БМВта и то премиум клас едва ли някой ще вярва че едва оцелявате

    09:43 22.10.2026

  • 10 нннн

    16 0 Отговор
    Цените се формират лесно. Което в магазина е било 1 лев, става 1 евро. Това правило не важи за заплати и пенсии.
    И още няма осъдени за фалшифициране икономическите данни, за да ни натикат като животни в Еврозоната.

    09:45 22.10.2026

  • 11 АБВ

    15 0 Отговор
    За да направиш отстъпка от 50 % от цената на една стока, преди това трябва да си и сложил 100 % надценка за да не продаваш на загуба. Няма такава фирма, която да продава с марж от 5 - 10 %, защото това не може да покрие другите и разходи /РЗ, ДОО, енергия транспорт и др./ и да остане някакво дори минимална печалба. Икономиката се базира на математиката, а тя е точна и логична наука.

    Коментиран от #27

    09:46 22.10.2026

  • 12 оли

    7 0 Отговор
    сестро можеш ли да обясниш как един и същи кашкавал, само разликата е в грамажа, има три цени 24 лв. / 28 лв. /32 лв. пресметни си го в евро. има ли логично обяснение за това?

    09:48 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Специалист

    15 0 Отговор
    Лично съм проверил преди 2 месеца. Цените в магазин Лидъл в Република Малта която е остров и всичко се кара с кораби са по ниски от магазин Лидъл в Република България която е насред Европа. Тази шефка да ми го обясни защо.

    Коментиран от #15

    09:50 22.10.2026

  • 15 Щото тази "шефка"

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Специалист":

    не я е направила тази шия от трушия

    09:52 22.10.2026

  • 16 Милена Драгийска

    10 0 Отговор
    си има адрес. Може би ние трябва да я посетим и да ни обясни лично как така се получава, че в лидл Б-я стоките са с по-ниско качество и по-висока цена от тези в германия?

    09:54 22.10.2026

  • 17 ......-

    1 0 Отговор
    Цената на стоката+необходимо присъщи разходи( от 1% до 2000 % според алчността) + 10 % печалба.
    1 Е +(0,10 Е...2000 Е) + 0.10 Е = таван няма .Смятайте си го.

    09:54 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никой не казва

    5 0 Отговор
    НЯМА закон, който да определя каква надценка трябва да сложа. НЯМА. Има пазарна икономика...има будали ...има и цени...

    10:00 22.10.2026

  • 21 Радев

    2 3 Отговор
    Справедливите цени и кошница с грижа са най-заслужената награда за гласувалите за мен, а цените на горивата са бонус от Слави, малкия Мраз както му викате и татко му.

    10:00 22.10.2026

  • 22 Честито

    1 5 Отговор
    Комунетата се опитват да регулират падзара с непазарни механизми, което се вижда от инвеститорите и изчезват с 200, а после чакат немски инвеститори. Истината е, че фатмаците ще копат дъното, балона в строителството се спука, повечето инвеститори ще избягат и остава теглене на заеми и дране на до.....ка гласувал за тях.

    10:07 22.10.2026

  • 23 689786756

    4 0 Отговор
    Убийци!

    10:10 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 потребител

    4 0 Отговор
    Най сигурния начин да си кажете мнението за веригите , е да спрете да влизате изобщо в магазините им .

    10:15 22.10.2026

  • 26 АУДИ

    2 0 Отговор
    Един и същ български кашкавал се продава с 30% по скъпо в България от колкото в Лидъл Германия това как ще го обясни!?!?

    10:20 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.