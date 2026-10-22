Шеф на една от веригите у нас обясни как се формират надценките

Главният изпълнителен директор на „Лидл България“ Милена Драгийска отхвърли твърденията за надценки от 135% при масло, 85% при друг вид масло и сирене с доставна цена 1,92 евро, което се продава за 4,49 евро. „Категорично нито един продукт в „Лидл“ няма такава надценка“, заяви тя в ефира на Нова тв.

По думите на Драгийска компанията работи с ниски маржове на печалба. Тя посочи, че на всеки 100 евро оборот „Лидл“ печели между 2 и 5 евро. Главният изпълнителен директор допълни, че веригата работи с над 300 български производители, а износът на техни продукти чрез компанията се очаква да достигне 100 млн. евро през 2026 г. През миналата година стойността му е била 60 млн. евро.

Как се формират цените

Драгийска отхвърли съмненията, че отчетените ниски маржове могат да бъдат повлияни от консултантски договори или други разходи. „В нашите числа няма такова нещо“, каза тя и заяви, че компанията приветства проверките по цялата верига на доставки.

Според нея основният структурен проблем е липсата на достатъчно конкурентоспособно българско производство, което да покрива вътрешното потребление. Като пример тя посочи свинското месо, от което у нас се произвеждат не повече от 40% от необходимите количества.

Драгийска коментира и данните за надценки между 15% и 25%, посочени в доклад на Комисията за защита на конкуренцията, както и отделни примери за по-високи стойности. Тя постави под въпрос дали сравняваните продукти са напълно съпоставими заради разлики в качеството, състава и съдържанието на отделни съставки. „Не е шоколад и шоколад“, заяви тя.

Промоции и отношения с доставчиците

По думите на Драгийска промоционалните предложения за плодове и зеленчуци са се увеличили от осем на 13 седмично. Инвестицията в промоции е нараснала от условно 5% на 10%. Тя припомни и обещанието за потребителска кошница с поне 30 артикула, намалени с минимум 15%, като повече от половината продукти трябва да са български.

Главният изпълнителен директор отрече „Лидл“ да притиска производителите чрез допълнителни такси. Тя заяви, че компанията работи на принципа „нето-нето цена“ и не начислява такси за логистична база, вход, рафт или позициониране.

Сравненията с цените в Европа

Разликите между цените в България и други европейски държави Драгийска обясни с данъците, разходите за труд и различните икономически условия. Тя посочи, че заплатите у нас са нараснали с над 45% за последните пет години, докато увеличението в Западна Европа за последните три години е между 2% и 4% според представеното от нея сравнение.

Драгийска представи сравнение на 22 продукта от основната потребителска кошница в България и Германия. Според нея хлябът, свинското и пилешкото месо и яйцата са по-евтини у нас, но призна, че за други стоки цените в България са по-високи. За да бъдат надеждни подобни сравнения, трябва да се отчитат ДДС, промоционалните условия, разфасовките, качеството и конкретният търговски обект.

Като начин за ограничаване на разходите Драгийска посочи въвеждането на каси на самообслужване и оптимизирането на вътрешните процеси. Тя призова за по-голяма прозрачност по цялата верига на доставки, проверки на нерегламентирания внос и промени в политиката на субсидиране на земеделието.