Изложението „Доверете се на българското“ започна в София

Изложението „Доверете се на българското“ започна при пилоните на Националния дворец на културата в София. Юбилейното 25-о издание събира само български производители и ще продължи до 1 ноември. Щандовете са отворени всеки ден от 10:00 до 19:30 часа.

Форумът е организиран от Българската търговско-промишлена палата под патронажа на Столичната община. Откриването беше направено от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

„Основната му мисия е да даде трибуна и възможност на малки и микропредприятия, които нямат директен достъп до софийския пазар и клиентела, да тестват потребителския интерес към своите стоки и услуги“, каза Симеонов.

Само български производители

По думите на председателя на БТПП за участие се допускат единствено родни производители. Сред традиционно представените сектори са фармацията, козметиката, природните продукти, трикотажът и текстилът.

Симеонов отбеляза, че в сравнение с началото преди 25 години мащабът на изложението е по-малък, основно заради липсата на подходяща изложбена зала. Въпреки това изложителите продължават да участват активно, а форумът е разпознаваем сред хората, които работят и живеят в центъра на столицата.

Председателят на БТПП постави акцент и върху необходимостта от държавни облекчения за производителите и търговците. Според него без подобни мерки страната трудно би наваксала изоставането си спрямо по-напредналите пазари.

Храни, козметика и изделия за дома

Сред участниците е производител на натурални тахани и ядкови кремове, представяни като алтернатива на традиционния течен шоколад. Пчелно стопанство предлага мед и пчелни продукти, а родопска ферма представя домашно приготвени мезета от района на Белинташ.

Производител от Добрич показва обувки от естествена кожа със специални ортопедични стелки. Фирма от Русе предлага облекла за деца.

Посетителите могат да открият още розова вода с високо естествено съдържание на розово масло, флорални води, кремове, серуми за лице и масажни масла на базата на билкови екстракти.

Сред изложените продукти е и линия, разработена от учени от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките, свързана с приложението на минерали и морски съставки в продукти с лечебни и разкрасителни свойства. Занаятчийско ателие допълва изложението с ръчно изработени бижута от естествени минерали и селектирани речни перли.

Източници: bta.bg