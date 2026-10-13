Германия обмисля нови покупки на злато след 27 години

Германската централна банка може да възобнови покупките на злато за първи път от близо три десетилетия на фона на нарастващата несигурност в световната икономика. Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел заяви, че съществуват сериозни основания централните банки да продължат да диверсифицират резервите си чрез благородния метал. Изказването му поставя въпроса за евентуална промяна в резервната политика на Германия, която притежава вторите по големина официални златни запаси в света след САЩ.

В реч на международна конференция за благородните метали в италианския град Соренто на 5 октомври Нагел посочи, че увеличаването на държавните дългове и геополитическото напрежение променят начина, по който централните банки оценяват сигурността на своите активи.

Според него повишаването на доходността по държавните облигации през последните седмици отново ги прави по-привлекателни за инвеститорите. Същевременно нарастващата задлъжнялост на правителствата засилва опасенията за кредитния риск, което увеличава значението на златото като средство за диверсификация.

Нагел обаче не е обявил конкретно решение Бундесбанк да купува злато, нито количество или срок за подобни операции. Изказването му е свързано с перспективите пред резервната политика на централните банки като цяло.

Германия разполага с над 3300 тона злато, което я нарежда на второ място в света по размер на официалните резерви. Значителна част от запасите се съхранява във Франкфурт, а останалите количества са разположени в трезори в Ню Йорк и Лондон.

През последните години въпросът за местонахождението на германското злато придоби и политическо значение. На фона на напрежението в трансатлантическите отношения германски икономисти призоваха за връщане на част от резервите, съхранявани в САЩ. Бундесбанк обаче традиционно подчертава значението на сигурността, ликвидността и възможността за бърза реализация на активите.

Междувременно златото увеличава значението си в резервите на централните банки по света. По данни, представени от Нагел, делът му в глобалните резерви е нараснал от около 14% през 2023 г. до почти 25% през 2025 г. Основната причина е значителното поскъпване на благородния метал, а не единствено увеличаването на физическите количества.

Евентуално решение на Бундесбанк да увеличи физическите си златни запаси би имало важно символично значение за международните финансови пазари. Засега обаче изказването на Йоахим Нагел показва промяна в оценката за ролята на златото, без да представлява официално обявена програма за покупки.