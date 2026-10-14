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„Булгаргаз“ поиска близо 34% по-скъп газ през ноември

„Булгаргаз“ поиска близо 34% по-скъп газ през ноември

14 Октомври, 2026 17:53 640 10

  • булгаргаз-
  • природен газ-
  • цени на газа-
  • топлофикация

Предложената цена е 59,08 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. КЕВР предстои да определи окончателната тарифа

„Булгаргаз“ поиска близо 34% по-скъп газ през ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ предлага природният газ да поскъпне с близо 34% през ноември. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата тарифа за октомври е 44,09 евро за мегаватчас.

Окончателното решение предстои да бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако предложението бъде одобрено, по-високата цена ще засегне клиентите на регулирания пазар, сред които са топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ.

Домакинства очакват по-високи сметки

За семейство Симеонови от Враца поскъпването означава по-големи разходи за отопление. Домакинството използва газово котле за отопление и топла вода, но през зимата включва и климатици, за да ограничи сметките.

„Над 30% искат, което значи, че поне 30% ще си ударят. По-хубаво от газта няма за отопление – идва веднага и топлата вода, и радиаторите. Обаче е невъзможно, просто не може да се издържа. Много е“, казва Симеон Симеонов от Враца.

Красимира Симеонова заявява, че потребителите на газ не могат да разчитат на енергийни помощи, въпреки че поскъпването засяга пряко разходите им за отопление.

„Ние воюваме за сметки и за оцеляване. Не е възможно да не се дават дотации и за потребителите на газ. Тези енергийни помощи не са за нас“, посочва тя.

Експерт очаква нов ръст през зимата

Енергийният експерт д-р Иван Хиновски очаква цените на природния газ да продължат да се покачват. Като фактори той посочва намалените световни доставки през Ормузкия проток, силното търсене и попълването на газовите хранилища в условията на дефицит.

„Аз очаквам по-нататъшен ръст на цената на природния газ и тази зима предполагам, че ще стигнем върхове, защото всички хранилища се пълнят в момента в условията на дефицит“, коментира Хиновски.

Това е експертна прогноза, а не окончателна оценка за движението на цените през целия зимен сезон.

Възможен натиск и върху парното

От Асоциацията на топлофикационните дружества предупреждават, че продължаващото поскъпване на газа може да увеличи разходите на топлофикациите и да създаде натиск за по-скъпо парно.

Цените на топлинната енергия обичайно се определят веднъж годишно и влизат в сила от юли. При извънредни обстоятелства и значително поскъпване на горивото обаче е възможна и извънредна промяна.

„Разходите за газ са 60% от всички разходи. Те ще станат 80% и няма да останат пари за ремонти и поддръжка на мрежата, и ще се влоши качеството на услугата“, заявява Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества.

От асоциацията уточняват, че ако се стигне до извънредно увеличение, то обичайно се прилага от 1 януари, но конкретният срок не е изрично записан като задължително правило.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Този газ демократичен ли е ,или е Руски по турската тръба на Румбата Боташов?

    17:56 14.10.2026

  • 3 Вярвайте ми

    8 2 Отговор
    Няма страшно, Румен Радев ще намали цените.

    17:58 14.10.2026

  • 4 Само така чичо Мунчо

    7 1 Отговор
    Само така!

    18:00 14.10.2026

  • 5 честен ционист

    10 0 Отговор
    Вадете газените лампи.

    18:00 14.10.2026

  • 6 30% този месец

    13 1 Отговор
    Следващият още 23 и ще станат над 50%.
    По-малко вдигат за да не ви изплашат колко е евтина втечнената газ. Преминала през две-три ръце. Да ви е сладко като я пиете.
    Какви невероятни смешници управляват този съюз

    18:02 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Станков

    2 3 Отговор
    Колкото и да са нагли родовите политици , Няма да изкарат мандата . С постоянното вдигане на цени постигнаха инфлация и срив на самото Евро . Тъкмо го приеха ,дадоха резерви и злато и то взе ,че благодарение на тях се обезцени. Какво си купувате с хартийка от 50 Евро на която само преди година се радвахте ? Вече подготвят и печатането на новите копюри с наблягане на 200 и 500 за да са с голямо ползване. Само дето работещите бедняци няма да ги видят или ще ги подържат за ден максимум.

    Коментиран от #10

    18:15 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Станков":

    В банановите републики валутата се обезценява от 4 до 8 пъти по-бързо без значение от паричния знак.

    18:20 14.10.2026