„Булгаргаз“ поиска близо 34% по-скъп газ през ноември

„Булгаргаз“ предлага природният газ да поскъпне с близо 34% през ноември. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата тарифа за октомври е 44,09 евро за мегаватчас.
Окончателното решение предстои да бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако предложението бъде одобрено, по-високата цена ще засегне клиентите на регулирания пазар, сред които са топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ.
Домакинства очакват по-високи сметки
За семейство Симеонови от Враца поскъпването означава по-големи разходи за отопление. Домакинството използва газово котле за отопление и топла вода, но през зимата включва и климатици, за да ограничи сметките.
Красимира Симеонова заявява, че потребителите на газ не могат да разчитат на енергийни помощи, въпреки че поскъпването засяга пряко разходите им за отопление.„Ние воюваме за сметки и за оцеляване. Не е възможно да не се дават дотации и за потребителите на газ. Тези енергийни помощи не са за нас“, посочва тя.
Експерт очаква нов ръст през зимата
Енергийният експерт д-р Иван Хиновски очаква цените на природния газ да продължат да се покачват. Като фактори той посочва намалените световни доставки през Ормузкия проток, силното търсене и попълването на газовите хранилища в условията на дефицит.„Аз очаквам по-нататъшен ръст на цената на природния газ и тази зима предполагам, че ще стигнем върхове, защото всички хранилища се пълнят в момента в условията на дефицит“, коментира Хиновски.
Това е експертна прогноза, а не окончателна оценка за движението на цените през целия зимен сезон.
Възможен натиск и върху парното
От Асоциацията на топлофикационните дружества предупреждават, че продължаващото поскъпване на газа може да увеличи разходите на топлофикациите и да създаде натиск за по-скъпо парно.
Цените на топлинната енергия обичайно се определят веднъж годишно и влизат в сила от юли. При извънредни обстоятелства и значително поскъпване на горивото обаче е възможна и извънредна промяна.„Разходите за газ са 60% от всички разходи. Те ще станат 80% и няма да останат пари за ремонти и поддръжка на мрежата, и ще се влоши качеството на услугата“, заявява Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества.
От асоциацията уточняват, че ако се стигне до извънредно увеличение, то обичайно се прилага от 1 януари, но конкретният срок не е изрично записан като задължително правило.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
17:56 14.10.2026
3 Вярвайте ми
17:58 14.10.2026
4 Само така чичо Мунчо
18:00 14.10.2026
5 честен ционист
18:00 14.10.2026
6 30% този месец
По-малко вдигат за да не ви изплашат колко е евтина втечнената газ. Преминала през две-три ръце. Да ви е сладко като я пиете.
Какви невероятни смешници управляват този съюз
18:02 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Станков
Коментиран от #10
18:15 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #8 от "Станков":В банановите републики валутата се обезценява от 4 до 8 пъти по-бързо без значение от паричния знак.
18:20 14.10.2026