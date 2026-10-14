„Булгаргаз“ поиска близо 34% по-скъп газ през ноември

„Булгаргаз“ предлага природният газ да поскъпне с близо 34% през ноември. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата тарифа за октомври е 44,09 евро за мегаватчас.

Окончателното решение предстои да бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако предложението бъде одобрено, по-високата цена ще засегне клиентите на регулирания пазар, сред които са топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ.

Домакинства очакват по-високи сметки

За семейство Симеонови от Враца поскъпването означава по-големи разходи за отопление. Домакинството използва газово котле за отопление и топла вода, но през зимата включва и климатици, за да ограничи сметките.

„Над 30% искат, което значи, че поне 30% ще си ударят. По-хубаво от газта няма за отопление – идва веднага и топлата вода, и радиаторите. Обаче е невъзможно, просто не може да се издържа. Много е“, казва Симеон Симеонов от Враца.

Красимира Симеонова заявява, че потребителите на газ не могат да разчитат на енергийни помощи, въпреки че поскъпването засяга пряко разходите им за отопление.

Експерт очаква нов ръст през зимата

„Ние воюваме за сметки и за оцеляване. Не е възможно да не се дават дотации и за потребителите на газ. Тези енергийни помощи не са за нас“, посочва тя.

Енергийният експерт д-р Иван Хиновски очаква цените на природния газ да продължат да се покачват. Като фактори той посочва намалените световни доставки през Ормузкия проток, силното търсене и попълването на газовите хранилища в условията на дефицит.

„Аз очаквам по-нататъшен ръст на цената на природния газ и тази зима предполагам, че ще стигнем върхове, защото всички хранилища се пълнят в момента в условията на дефицит“, коментира Хиновски.

Това е експертна прогноза, а не окончателна оценка за движението на цените през целия зимен сезон.

Възможен натиск и върху парното

От Асоциацията на топлофикационните дружества предупреждават, че продължаващото поскъпване на газа може да увеличи разходите на топлофикациите и да създаде натиск за по-скъпо парно.

Цените на топлинната енергия обичайно се определят веднъж годишно и влизат в сила от юли. При извънредни обстоятелства и значително поскъпване на горивото обаче е възможна и извънредна промяна.

„Разходите за газ са 60% от всички разходи. Те ще станат 80% и няма да останат пари за ремонти и поддръжка на мрежата, и ще се влоши качеството на услугата“, заявява Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества.

От асоциацията уточняват, че ако се стигне до извънредно увеличение, то обичайно се прилага от 1 януари, но конкретният срок не е изрично записан като задължително правило.