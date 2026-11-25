„Булгаргаз“ ще предложи по-ниска цена на природния газ за декември от първоначално заявената. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

На 10 ноември общественият доставчик е внесъл заявление за цена от 66,83 евро за мегаватчас. Тя е с 14,38% по-висока спрямо цената за ноември. Татарски не посочи конкретна стойност на новото предложение, тъй като до края на месеца остават още няколко дни.

Над 70% от газа идва с кораби

„Рано е да дадем окончателна цена, но дружеството ще направи всичко възможно и ще използва всичките си резерви, за да постигнем по-добра цена от тази, която заявихме на 10 ноември“, каза Георги Татарски.

По думите на Татарски основният елемент в портфолиото на „Булгаргаз“ е природният газ, доставян с кораби през пристанищата в Турция и Гърция. Този газ съставлява над 70% от общия микс на дружеството.

Количествата в газохранилището „Чирен“ са ограничени и вече са разпределени за целия зимен период. Затова те няма да могат да повлияят силно върху предложението за цената през декември.

Татарски коментира и ситуацията на европейския пазар, като посочи, че цената на природния газ на нидерландския хъб TTF е надхвърлила 100 евро за мегаватчас.

КЕВР ще вземе решение на 1 декември

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова „Булгаргаз“ да използва всичките си резерви при подаването на окончателното заявление, така че увеличението на цената да не бъде голямо.

Регулаторът насрочи закрито заседание за 1 декември. Тогава ще бъде окончателно утвърдена цената, по която „Булгаргаз“ ще продава природния газ на крайните снабдители и на лицата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

Източници: novini.bg