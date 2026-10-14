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Япония дава 21 милиарда евро за завод в САЩ

Япония дава 21 милиарда евро за завод в САЩ

14 Октомври, 2026 21:11 784 5

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  • полупроводници-
  • завод-
  • инвестиция

Производствената база ще е за полупроводници

Япония дава 21 милиарда евро за завод в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Япония ще предостави 21 милиарда долара за изграждането на две съоръжения за полупроводници в щата Ню Йорк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това в Truth Social.

Според Тръмп, базираната в САЩ GlobalFoundries и Министерството на търговията на САЩ „обявиха инвестиция от 21 милиарда долара за изграждането на две огромни съоръжения за полупроводници в Малта, Ню Йорк“. „Под мое ръководство Япония ще осигури капитала за тази инвестиция от 21 милиарда долара“, отбеляза президентът на САЩ.

Той добави, че Министерството на търговията на САЩ също е подписало споразумение с GlobalFoundries за инвестиция от 955 милиона долара в компанията. Като част от тази сделка, Тръмп заяви, „американските данъкоплатци ще имат дял в GlobalFoundries“.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 7 Отговор
    Тия па колко са изостанали!?
    Ни сме правили полупроводници още по времето на Тодор Живков, и добре че той е забелязал дефекта и е разпоредил да се правят вече цели проводници!

    Коментиран от #4, #5

    21:14 14.10.2026

  • 2 жик так

    5 7 Отговор
    Пълен рекет на всичките васали .

    21:18 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пичи ,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А цели проводници ? Откъде тия имат 21 милиарда ?!

    21:45 14.10.2026

  • 5 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да правеха се цели проводници в България а сега се внасят вече от Китай.

    21:51 14.10.2026