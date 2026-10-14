Япония дава 21 милиарда евро за завод в САЩ

Япония ще предостави 21 милиарда долара за изграждането на две съоръжения за полупроводници в щата Ню Йорк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това в Truth Social.

Според Тръмп, базираната в САЩ GlobalFoundries и Министерството на търговията на САЩ „обявиха инвестиция от 21 милиарда долара за изграждането на две огромни съоръжения за полупроводници в Малта, Ню Йорк“. „Под мое ръководство Япония ще осигури капитала за тази инвестиция от 21 милиарда долара“, отбеляза президентът на САЩ.

Той добави, че Министерството на търговията на САЩ също е подписало споразумение с GlobalFoundries за инвестиция от 955 милиона долара в компанията. Като част от тази сделка, Тръмп заяви, „американските данъкоплатци ще имат дял в GlobalFoundries“.