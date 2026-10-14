Япония дава 21 милиарда евро за завод в САЩ

Япония ще предостави 21 милиарда долара за изграждането на две съоръжения за полупроводници в щата Ню Йорк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това в Truth Social.
Според Тръмп, базираната в САЩ GlobalFoundries и Министерството на търговията на САЩ „обявиха инвестиция от 21 милиарда долара за изграждането на две огромни съоръжения за полупроводници в Малта, Ню Йорк“. „Под мое ръководство Япония ще осигури капитала за тази инвестиция от 21 милиарда долара“, отбеляза президентът на САЩ.
Той добави, че Министерството на търговията на САЩ също е подписало споразумение с GlobalFoundries за инвестиция от 955 милиона долара в компанията. Като част от тази сделка, Тръмп заяви, „американските данъкоплатци ще имат дял в GlobalFoundries“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ни сме правили полупроводници още по времето на Тодор Живков, и добре че той е забелязал дефекта и е разпоредил да се правят вече цели проводници!
Коментиран от #4, #5
21:14 14.10.2026
2 жик так
21:18 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пичи ,
До коментар #1 от "Пич":А цели проводници ? Откъде тия имат 21 милиарда ?!
21:45 14.10.2026
5 Анонимен
До коментар #1 от "Пич":Да правеха се цели проводници в България а сега се внасят вече от Китай.
21:51 14.10.2026