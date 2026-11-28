Чън Тянши, съосновател и главен изпълнителен директор на производителя на чипове Cambricon Technologies, увеличи състоянието си с 5,7 млрд. долара за един ден. Богатството му е нараснало с 23,23% до 30,1 млрд. долара, а предприемачът се е изкачил до 75-о място в световната класация на най-богатите хора, изчислявана от Forbes.

Причината е рязкото поскъпване на акциите на китайските технологични компании. Cambricon, която често е наричана „китайската Nvidia“, е основана през 2016 г. Чън Тянши е неин председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор. Преди това е работил като изследовател в Института по изчислителни технологии към Китайската академия на науките, който все още притежава миноритарен дял в компанията. Предприемачът има докторска степен от Китайския университет за наука и технологии.

Технологичните акции поведоха ръста

На 27 ноември Shanghai Composite се повиши с 3,7%, а CSI 300, който следи 300-те най-големи компании, търгувани в Шанхай и Шънджън, добави 4,2%. И двата показателя отчетоха най-силния си дневен ръст от октомври 2024 г.

Най-голямо беше движението при технологичните дружества. Индексът STAR 50 на водещите технологични компании в Шанхай нарасна с 15%, а индексът на производителите на полупроводници се повиши с рекордните 19%. В Хонконг Hang Seng добави 2,1%, докато Hang Seng Tech нарасна с над 6%. Според Ройтерс Пекин е обявил намерение да разшири участието на държавни инвеститори в стабилизирането на пазара.

Пазарът идва след месеци на спад

Ръстът последва продължителен натиск върху китайските акции. От юли инвеститорите са били обезпокоени от слабия потребителски спрос, кризата в сектора на недвижимите имоти и търговските спорове, които застрашават износа.

На 30 юли акциите на китайските технологични компании поевтиняха вследствие на глобалната разпродажба в технологичния сектор. Тогава индексът CSI 300 загуби 10,07% за месеца - най-големият му месечен спад от януари 2016 г. Общата пазарна стойност на Cambricon Technologies, Innolight и Eoptolink се понижи с над 50 млрд. долара.

В началото на ноември китайските регулатори са препоръчали на банките временно да ограничат предлагането на акции и големите продажби на ценни книжа, съобщи Financial Times, цитиран от РБК. Последвалото възстановяване на технологичните книжа увеличи и личното състояние на Чън Тянши, но не променя факта, че оценките на компаниите остават зависими от решенията на инвеститорите и от държавната подкрепа за пазара.

Източници: rbc.ru, forbes.com