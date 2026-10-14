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Лидерите на ЕС ще обсъдят износа на зърно от Украйна

Лидерите на ЕС ще обсъдят износа на зърно от Украйна

14 Октомври, 2026 22:43 519 17

  • зърно-
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  • среща на върха-
  • брюксел

Срещата на върха ще се проведе в Брюксел

Лидерите на ЕС ще обсъдят износа на зърно от Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лидерите на ЕС ще повдигнат въпроса за износа на зърно от Украйна на планираната си среща на върха на 15-16 октомври в Брюксел. Въпросът бързо ескалира поради атаките срещу украински пристанища и кораби, пътуващи към тях, съобщи европейското издание Politico.

Според изданието, в последния проект на заключителните документи на срещата на върха се посочва, че лидерите ще обсъдят въпроса за „незабавно възстановяване на безопасното преминаване за търговски кораби, превозващи зърно“ от Украйна.

Politico по-рано съобщи, че използването на алтернативни маршрути за зърно от Украйна в момента е сериозно затруднено. Износът на зърно по Дунав е усложнен от ограниченията за навигация поради изключително ниските нива на водата след лятната суша, докато износът по суша, първо, не може да осигури необходимите обеми и, второ, е изпълнен с политически последици в ЕС поради заплахата от пренасищане на пазарите на съседните страни, където ще се окаже украинско зърно, което ще създаде проблеми на местните фермери.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лидерите на ЕС

    7 1 Отговор
    Да подават оставка че и чеп за Зеле не става от тях!

    22:45 14.10.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    То не отговаря на стандартите,какво има да му се обсъжда?

    22:48 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тра/вес/тити

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "И плюнки":

    Във/факти колкото щеш

    22:53 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Перо

    2 0 Отговор
    Търсете циониста!

    23:48 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.