Лидерите на ЕС ще обсъдят износа на зърно от Украйна

Лидерите на ЕС ще повдигнат въпроса за износа на зърно от Украйна на планираната си среща на върха на 15-16 октомври в Брюксел. Въпросът бързо ескалира поради атаките срещу украински пристанища и кораби, пътуващи към тях, съобщи европейското издание Politico.

Според изданието, в последния проект на заключителните документи на срещата на върха се посочва, че лидерите ще обсъдят въпроса за „незабавно възстановяване на безопасното преминаване за търговски кораби, превозващи зърно“ от Украйна.

Politico по-рано съобщи, че използването на алтернативни маршрути за зърно от Украйна в момента е сериозно затруднено. Износът на зърно по Дунав е усложнен от ограниченията за навигация поради изключително ниските нива на водата след лятната суша, докато износът по суша, първо, не може да осигури необходимите обеми и, второ, е изпълнен с политически последици в ЕС поради заплахата от пренасищане на пазарите на съседните страни, където ще се окаже украинско зърно, което ще създаде проблеми на местните фермери.