Украинският износ на зърно е намалял с 50%

Износът на украинско зърно и маслодайни култури е намалял приблизително наполовина заради засилването на бойните действия в Черно море. Това се посочва в нов тримесечен доклад до Конгреса на САЩ, изготвен от инспекторите към Министерството на отбраната, Държавния департамент и Агенцията за международно развитие на САЩ.

Документът обхваща периода от 1 юли до 30 септември 2026 г. В него се посочва, че ескалацията на военните действия е довела до „50% намаление на обема на украинския износ на зърно и маслодайни култури, които заедно представляват 60% от общия износ на Украйна по стойност“.

Според доклада прекъсванията по веригите за доставки са причинили значителни сътресения за американските земеделски компании. В документа не се посочва отделно какъв е ефектът върху всяка конкретна култура или върху различните направления на износа.

Черно море остава ключов маршрут

Украйна разчита в голяма степен на черноморските пристанища за износа на зърно, слънчогледово семе, рапица, соя и преработени продукти. При ограничаване на корабоплаването товарите трябва да бъдат пренасочвани към сухопътни и дунавски маршрути, които обикновено имат по-нисък капацитет и по-високи транспортни разходи.

Това поставя под натиск украинските производители и износители, тъй като затруднява освобождаването на складове за новата реколта и увеличава разходите за доставка. Ефектът се пренася и върху международните търговци и компании, които използват украинска селскостопанска продукция.

САЩ са отпуснали 210 млн. долара

През отчетния период американската страна е насочила приблизително 210 милиона долара към програми за подпомагане на украинския аграрен сектор. Средствата са предназначени да подкрепят производството, логистиката и износа, засегнати от войната и ограниченията по транспортните маршрути.

Докладът е изготвен и от инспектори на USAID, въпреки че агенцията вече не функционира като независима структура. През 2025 г. Държавният департамент пое отговорност за значителна част от нейните функции и текущи програми.

Публикуването на отчета за периода до 30 септември показва, че последиците от бойните действия в Черно море се оценяват не само като проблем за украинската икономика, но и като риск за американския аграрен бизнес и международните доставки на селскостопански стоки.

Източници: oig.usaid.gov, oversight.gov