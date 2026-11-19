Въпросът с блокираните руски средства в белгийския депозитар „Юроклиър“ засяга дългосрочното доверие на външните инвеститори в Европейския съюз. Това заяви Едвин Де По от финансовата институция пред бюджетната комисия на Европейския парламент в Брюксел.

По думите му от приблизително 300 млрд. евро руски средства, блокирани по света заради санкциите, около 185 млрд. евро се съхраняват в „Юроклиър“. Де По посочи, че все още няма предложение за използването на тези активи в полза на Украйна, което едновременно да избегне риска от ответни действия на Русия.

„Държавите от ЕС трябва да осигурят защита от последващи претенции“, заяви Де По, като подчерта, че това трябва да важи дори след евентуално мирно споразумение и отмяна на санкциите. Той призова за спазване на върховенството на закона и правната предвидимост, които според него са важни за стабилността на европейските финансови пазари.

Де По определи „Юроклиър“ като една от най-големите финансови институции в света. Депозитарът отговаря за активи на стойност около 46 трилиона евро.

Предложение за прехвърляне на средствата

Хюго Диксън, представен като коментатор на Ройтерс, предложи руските средства да бъдат прехвърлени извън „Юроклиър“, за да бъде намалена отговорността на белгийския депозитар. Според него Европейският съюз би могъл да обезщети институцията и Белгия, ако Русия предприеме ответни правни или финансови действия.

Стефано Граси от Генералния секретариат на Европейската комисия определи темата като „много чувствителна“ и я свърза с мирните преговори за Украйна. „Средствата ще останат под запор, докато Русия не прекрати войната, не изплати обезщетения и не създава повече подобни заплахи“, заяви той, позовавайки се на решенията на Европейския съвет.

По данни, представени от Граси, досега Европейският съюз е получил 8 млрд. евро от натрупаните лихви върху блокираните руски средства. Парите се използват за погасяване на вече изтегления заем за Украйна.

ЕС разчита на заем за подкрепата за Украйна

През декември 2025 г. Европейският съвет реши блокираните руски средства да не бъдат използвани пряко, а да бъде изтеглен заем от 90 млрд. евро за подкрепа на Украйна през 2026 и 2027 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на 18 ноември, че тази сума няма да бъде достатъчна и че е необходим допълнителен заем от 45 млрд. евро. Така дискусията за руските активи остава свързана едновременно с финансирането на Украйна, защитата на Белгия и „Юроклиър“ и доверието към европейската финансова система.

Източници: bta.bg