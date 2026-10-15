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МВФ призова Китай за по-големи бюджетни стимули

МВФ призова Китай за по-големи бюджетни стимули

15 Октомври, 2026 12:15 484 2

  • мвф-
  • китайска икономика-
  • фискални стимули-
  • дефлация-
  • имотна криза

Фондът очаква икономическият растеж на страната да се забави до 4,5% през 2026 г. и до 4% през 2027 г. на фона на слабо вътрешно търсене

МВФ призова Китай за по-големи бюджетни стимули - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд призова Китай да увеличи бюджетните стимули, тъй като икономиката на страната е близо до дефлация, а вътрешното търсене остава слабо. Призивът отправи Кришна Шринивасан, директор на департамента на МВФ за Азия и Тихоокеанския регион.

„Фискалната подкрепа е ограничена по размер и обхват“, заяви Шринивасан на пресконференция. По думите му са необходими значително по-мащабни мерки в краткосрочен план, докато китайската икономика възстанови ценовата динамика.

Растежът се забавя

В последния си доклад „Световни икономически перспективи“ МВФ прогнозира растежът на Китай да се забави до 4,5% през 2026 г. спрямо 5% през 2025 г. Очакванията са темпът да спадне допълнително до 4% през 2027 г., основно заради слабата вътрешна потребителска и инвестиционна активност.

Според Шринивасан голяма част от растежа в момента се обяснява с външното търсене. Опитът за пренасочване към по-балансиран модел, основан в по-голяма степен на вътрешното потребление, все още не е дал очаквания резултат.

„Много повече е необходимо по отношение на фискалните стимули в близък план“, заяви Кришна Шринивасан.

Имотната криза остава основен проблем

МВФ определи продължаващата криза на китайския пазар на недвижими имоти като друг ключов риск за икономиката. По оценката на фонда проблемите в сектора се проточват прекалено дълго и продължават да тежат върху доверието на домакинствата.

Сред препоръчваните мерки са политики за възстановяване на имотния сектор, повишаване на увереността на домакинствата и изграждане на по-силни социални защитни механизми. Целта е да се ограничи предпазливостта на потребителите и да се подкрепи вътрешното търсене.

Призивът на МВФ поставя китайските власти пред необходимостта да засилят подкрепата за икономиката, като едновременно с това ускорят прехода от модел, зависим от износа, към по-голяма роля на потреблението в страната. Фондът не посочи конкретен размер или срок за нов пакет от стимули.

Източници: reuters.com


Китай
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    Кристалина учи Китай, смях

    12:19 15.10.2026

  • 2 Международен валутен балон

    3 0 Отговор
    Не е Кристалинка, а Кришна Шривансан, директорът на МВФ за Азия. Китайците ще го изслушат от учтивост и ще си го преместят.

    12:30 15.10.2026