МВФ призова Китай за по-големи бюджетни стимули

Международният валутен фонд призова Китай да увеличи бюджетните стимули, тъй като икономиката на страната е близо до дефлация, а вътрешното търсене остава слабо. Призивът отправи Кришна Шринивасан, директор на департамента на МВФ за Азия и Тихоокеанския регион.

„Фискалната подкрепа е ограничена по размер и обхват“, заяви Шринивасан на пресконференция. По думите му са необходими значително по-мащабни мерки в краткосрочен план, докато китайската икономика възстанови ценовата динамика.

Растежът се забавя

В последния си доклад „Световни икономически перспективи“ МВФ прогнозира растежът на Китай да се забави до 4,5% през 2026 г. спрямо 5% през 2025 г. Очакванията са темпът да спадне допълнително до 4% през 2027 г., основно заради слабата вътрешна потребителска и инвестиционна активност.

Според Шринивасан голяма част от растежа в момента се обяснява с външното търсене. Опитът за пренасочване към по-балансиран модел, основан в по-голяма степен на вътрешното потребление, все още не е дал очаквания резултат.

Имотната криза остава основен проблем

„Много повече е необходимо по отношение на фискалните стимули в близък план“, заяви Кришна Шринивасан.

МВФ определи продължаващата криза на китайския пазар на недвижими имоти като друг ключов риск за икономиката. По оценката на фонда проблемите в сектора се проточват прекалено дълго и продължават да тежат върху доверието на домакинствата.

Сред препоръчваните мерки са политики за възстановяване на имотния сектор, повишаване на увереността на домакинствата и изграждане на по-силни социални защитни механизми. Целта е да се ограничи предпазливостта на потребителите и да се подкрепи вътрешното търсене.

Призивът на МВФ поставя китайските власти пред необходимостта да засилят подкрепата за икономиката, като едновременно с това ускорят прехода от модел, зависим от износа, към по-голяма роля на потреблението в страната. Фондът не посочи конкретен размер или срок за нов пакет от стимули.

Източници: reuters.com