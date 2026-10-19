Китайската икономика расте с 4,5%, но износът има граници

Китайската икономика е нараснала с 4,5% на годишна база през третото тримесечие на 2026 г. Силният износ и промишленото производство са компенсирали слабите потребителски разходи, спада на инвестициите и продължаващата криза на пазара на недвижими имоти. Данните надхвърлят прогнозата от 4,4% в анкета на Ройтерс и показват ускоряване спрямо ръста от 4,3% през второто тримесечие.

На тримесечна база брутният вътрешен продукт се е увеличил с 1,2% през юли-септември спрямо 0,9% през предходното тримесечие. За първите девет месеца икономиката е нараснала с 4,6% и вече е в рамките на годишната цел на Пекин от 4,5% до 5%.

Износът компенсира слабите вътрешни разходи

Китайският износ е нараснал с 36,3% през септември спрямо същия месец на миналата година. Търговският излишък за периода януари-септември е достигнал 938 млрд. долара, което поставя страната на път да надхвърли рекордните около 1,2 трлн. долара, отчетени през 2025 г.

Сред основните двигатели са полупроводниците, автомобилите, електромобилите, хибридните автомобили и стоките, свързани с развитието на изкуствения интелект. Китайските производители все по-често насочват продукцията си към пазарите в Югоизточна Азия, Латинска Америка и Европа, след като американските мита ограничиха част от търговията със Съединените щати.

„Износът на Китай има ограничения в по-протекционистка международна среда“, заявява икономистът от Сосиете Женерал Мишел Лам, цитирана от Ройтерс. По думите ѝ без решителна промяна в политиката към подкрепа на доходите и потреблението страната може да остане в период на ниска инфлация и по-слаб растеж.

Промишлеността расте, но инвестициите се свиват

Индустриалното производство се е увеличило с 5,5% през септември, най-бързият темп за последните шест месеца. Продажбите на дребно са нараснали с 1,1%, но потреблението остава значително по-слабо от промишлената активност.

Инвестициите в дълготрайни активи са се свили със 7,2% за първите девет месеца, а инвестициите в недвижими имоти са спаднали с 20,6%. Именно продължителният спад в имотния сектор намалява богатството на домакинствата и ги насърчава да спестяват, вместо да харчат.

„Недостатъчното вътрешно търсене остава значим проблем“, казва заместник-ръководителят на Националното статистическо бюро Мао Шънюн. Той предупреждава, че основата за устойчиво подобряване на икономиката все още трябва да бъде укрепена.

Пекин разширява подкрепата

Китайските власти са насочили 550 млрд. юана неизползвани квоти за държавен дълг към местните власти, за да облекчат финансовия им натиск и да подкрепят инфраструктурните разходи. Разширени са и субсидиите по лихвите за малки частни компании и потребители, както и финансирането за инфраструктура.

Мерките обаче остават насочени основно към производството и предлагането. Европейският съюз и Китай са се договорили да ограничат вноса на китайски хибридни автомобили в ЕС, а Брюксел обсъжда допълнителни ограничения заради растящия търговски дефицит. Това поставя под въпрос доколко износът може дълго да бъде основният двигател на китайския растеж.

Източници: cyprus-mail.com, in.marketscreener.com, apnews.com